Aufholjagd des ESC Holzkirchen wird nicht belohnt

Moral gezeigt haben die ESC-Cracks. © TP

Der ESC Holzkirchen holt beim EV Berchtesgaden einen Rückstand auf, nimmt aber dennoch keine Punkte mit.

Holzkirchen – Stark zurückgekämpft und am Ende doch verloren. So lässt sich das das 3:5 des ESC Holzkirchen beim EV Berchtesgaden in aller Kürze zusammenfassen. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Fottner verschlief das erste Drittel – ein Manko, das nicht zum ersten Mal in dieser Saison auftrat. Nach einem frühen Gegentor musste der ESC deshalb kurz vor der Sirene noch das 0:2 einstecken.

„Nach der Kabinenansprache hat sich die Mannschaft zusammengerissen“, betont ESC-Teammanager Jürgen Jockisch. „Danach sind wir gut zurückgekommen.“ Valentin Nusser erzielte den Anschlusstreffer, den die Heimmannschaft jedoch wenige Sekunden später wieder konterte. Benedikt Peters verkürzte kurz darauf erneut auf den Ein-Tor-Rückstand, mit dem sich die Mannschaften in die zweite Drittelpause verabschiedeten.

Im Schlussdrittel gelang Florian Dirigo, der die ersten beiden Treffer bereits aufgelegt hatte, der Ausgleich. 3:3 und nur noch elf Minuten zu spielen. Und der psychologische Vorteil müsste, nach der Aufholjagd, eigentlich bei den Gästen liegen. Doch auch Berchtesgaden bewies Moral und schaffte es erneut, in Führung zu gehen. Mit einem weiteren Tor beendeten die Hausherren das Aufbäumen der Gäste endgültig. „Es war insgesamt ein gutes Spiel auf hohem Niveau zweier kampf- und laufstarker Teams“, kommentiert Jockisch. Dass am Ende Berchtesgaden das glücklichere Ende hatte, ist zwar ärgerlich, doch Holzkirchen zeigte immerhin, dass sie spielerisch mithalten können.

Beim letzten Heimspiel am Sonntag (5. Februar, 19 Uhr) gegen Mittenwald will der ESC noch einen positiven Schlusspunkt hinter die Saison 2022/23 setzen. seh

EV Berchtesgaden – ESC Holzkirchen 5:3 (2:0/1:2/2:1)

ESC: Matha (Halmbacher) - Dirigo, Büchl, Hofmiller, Waizmann - Nusser, Greiter, Kestler, Walter, Schweighofer, Renninger, Köppl, Moller, Peters, Erpenbach, Hauff.

Torfolge: 1:0 (10.) C. Fegg (S. Fegg), 2:0 (20.) S. Fegg (C. Fegg, Stöckl), 2:1 (35.) Nusser (Dirigo), 3:1 (35.) Zern (Kroll), 3:2 (37.) Peters (Dirigo), 3:3 (49.) Dirigo (Walter), 4:3 (56.) S. Fegg (Kroll), 5:3 (57.) C. Fegg (Wildmann).