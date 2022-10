Auftakt gegen einen Favoriten: ESC Holzkirchen startet in Farchant in Saison

Nur wenige Veränderungen gibt es im Kader des ESC Holzkirchen. Die wohl größte ist der neue Trainer Sebastian Fottner (hinten 2.v.l.). © ESC

Der ESC Holzkirchen startet beim TSV Farchant in die neue Eishockeysaison. Drei Abgängen stehen zwei Neuzugänge gegenüber.

Holzkirchen – Der ESC Holzkirchen startet am morgigen Freitag in die neue Bezirksligasaison. Und das gleich mal mit einem Kracher: Zum Liga-Auftakt geht es für die Mannschaft um ihren neuen Trainer Sebastian Fottner zum TSV Farchant – Gruppen-Neuling und für die Verantwortlichen des ESC „einer der großen Favoriten“. Eine erste Belastungsprobe also gleich mal für die junge Holzkirchner Mannschaft.

Diese geht nur mit wenigen Veränderungen in die neue Spielzeit: Künftig verzichten muss der ESC auf Josef Wochinger, Maximilian Renninger und Marinus Hofmiller. Alle drei haben ihre Schlittschuhe an den Nagel gehangen. Auch der stellvertretende Abteilungsleiter Florian Schwarz ist aus privaten Gründen zurückgetreten. Dafür stoßen Christian Halmbacher (Tor) und Valentin Nusser (Angriff) vom TEV Miesbach beziehungsweise der SG Miesbach/Schliersee zu den Holzkirchnern.

Für den ansonsten unveränderten Kader startete schon Anfang Juni das Sommertraining im Fitnessstudio. Danach folgten neun Eiszeiten in Miesbach, zwölf Einheiten in Bad Tölz sowie ein dreitägiges Trainingslager in Kitzbühel. Eigentlich keine schlechte Bilanz und trotzdem lief die Vorbereitung insgesamt nicht zu Fottners vollster Zufriedenheit: Der Grund sind einige krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle.

Holzkirchen will im oberen Mittelfeld mitspielen

Entsprechend durchwachsen verliefen auch die Testspiele: Im Derby gegen die Landesliga-Mannschaft SG Schliersee/Miesbach 1b unterlag der ESC mit 1:9 (wir berichteten); gegen den West-Bezirksligisten Bad Bayersoien mit 4:5. Ein positives Signal sendete die Mannschaft aber im letzten Test gegen den DEC Inzell/Frillensee – einen direkten Ligakonkurrenten: Gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison erkämpfte sich Fottners Team einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen. „Insgesamt gibt uns das schon ein einigermaßen gutes Gefühl“, sagt Jürgen Jockisch, ESC-Teammanager. „Wir sind aber noch nicht am Ziel“.

Das benannte Ziel bezieht sich in erster Linie darauf, das von Fottner eingeführte System zu verinnerlichen und ordentlich auf das Eis zu bringen. In Hinblick auf ein klares Saisonziel ist man aber vorsichtig – denn die Konkurrenz ist stark. Neben Farchant dürften der EV Mittenwald und der DEC Inzell Frillensee weit oben anzusiedeln sein. „Danach rechne ich mit einem ausgeglichenen Mittelfeld, in dem jeder jeden schlagen kann“, meint Jockisch. In diesem Mittelfeld hofft er, dass sich Holzkirchen am oberen Ende einreihen kann.

Einfluss äußerer Faktoren

Vieles wird aber auch davon abhängen, wie Holzkirchen in Sachen Verletzungen, Krankheiten und Corona durch die Saison kommt. Auch muss man hoffen, dass die Energiekrise nicht für Unruhe sorgt. Aktuell gibt es von der Gemeinde grünes Licht und im Holzkirchner Hubertusstadion wird Eis gemacht. „Aber ob das durchgezogen werden kann, muss man sehen“, sagt Jockisch. Lediglich die Temperatur in den Kabinen wurde reduziert und die Umkleide an der Thanner Straße komplett geschlossen.

Läuft die Saison gut und möglichst verletzungs- und krankheitsarm, hält der Coach sogar den zweiten Tabellenplatz für vorstellbar. Ein Sieg gegen Farchant könnte dafür schon richtungsweisend sein. Damit würde man dem Kontrahenten bereits die zweite Saisonniederlage bescheren, denn deren Start ging mit einem 2:5 gegen Inzell daneben.

Bislang sind für die Partie aus Holzkirchner Sicht nur zwei sichere Ausfälle zu vermelden. „Wir wollen alles geben und versuchen, das Spiel zu gewinnen“, sagt Fottner. Um damit einen erfolgreichen Auftakt in das neue Eishockey-Jahr einzuläuten. seh