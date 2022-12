Auswärtsfluch besiegen: ESC Holzkirchen reist nach Tirol

Ob die Cracks des ESC auch gegen Mittenwald jubeln dürfen, zeigt sich am Samstag. © TP

Der ESC Holzkirchen ist beim EV Mittenwald gefordert. Das Spiel findet allerdings in Tirol statt.

Holzkirchen –Klappt es für den ESC Holzkirchen gegen den EV Mittenwald mit den ersten Auswärtspunkten? Eine Herausforderung in mehrfacher Hinsicht. Erstens: der Fahrtweg. Das Eisstadion in Mittenwald ist derzeit geschlossen, weshalb der EV seine Heimspiele in Ausweichstadien austragen muss. Die gute Nachricht für Mittenwald: Am 9. Dezember soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die schlechte für Holzkirchen: Die Wiedereröffnung kommt für deren Auswärtsspiel zu spät. Deshalb geht die Fahrt des ESC dieses Mal sogar über die Landesgrenze: nach Götzens in Tirol. ESC-Teammanager Jürgen Jockisch sieht darin aber kein Problem: „Die halbe Stunde länger macht keinen großen Unterschied. In erster Linie freut es uns für Mittenwald und den Eissport allgemein, dass sie das eigene Stadion wieder nutzen können.“

Die zweite Herausforderung: der Kader. Erneut kann Holzkirchen nicht in Bestbesetzung auflaufen. Neu hinzu kommt der Ausfall von Vincent Schweighofer, der nach einer Oberkörperverletzung vom letzten Spieltag noch nicht einsatzfähig ist. Dafür gibt auch eine gute Nachricht, denn gegen Mittenwald ist auch ein Neuzugang im Kader: Max Koll (Sturm) kam im November von Bad Aibling zu Holzkirchen und hat nun seine Wechselsperrfrist abgesessen.

Und drittens: der bisherige Saisonverlauf. Während Holzkirchen vor allem auswärts schwächelte, zieht der EV schnörkellos sein Ding durch und erzielte mit zwölf Punkten aus vier Spielen die Maximalausbeute. „Das ist eine starke Truppe, die es uns schwer machen wird“, sagt Jockisch. „Wir müssen konstant unser Spiel durchziehen und schauen, was drin ist.“

Wer den ESC dabei moralisch unterstützen möchte, ist eingeladen, die Busfahrt nach Götzens mit anzutreten. Abfahrt ist am Samstag um 13.15 Uhr am Holzkirchner Eisstadion. Die Partie in Götzens beginnt um 17 Uhr. seh