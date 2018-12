Frütel: „Ein Holzkirchner gibt nicht auf“

Erneute Heimniederlage

von Sofia Eham schließen

Der ESC Holzkirchen verliert auch gegen die Wanderers Germering und wartet weiter auf ersten Heimsieg in dieser Saison.

Holzkirchen – Zu Hause kommt der ESC Holzkirchen bisher noch nicht in Schwung. Auch im dritten Heimspiel der Eishockey-Bezirksliga 3 muss sich die Mannschaft von Trainer Christian Frütel geschlagen geben – in diesem Fall am Sonntagabend den Wanderers Germering. „In der Kabine hängen die Köpfe“, sagt Frütel. „Die Spieler wissen selbst nicht, was los ist.“

Den einzigen Vorwurf, den die Mannschaft sich machen kann, ist ein verschlafenes Anfangsdrittel. „Ich habe von Germering ein hohes Tempo erwartet“, erklärt Frütel. „So war es dann auch, aber die nötige Laufbereitschaft war von unserer Seite einfach nicht vorhanden.“ So lag der ESC zur Pause 0:3 zurück.

Dann aber zeigte Holzkirchen eine leidenschaftliche Aufholjagd. Zwei schnelle Tore von Sebastian Danner und Florian Schmid brachten die Heimmannschaft wieder ins Spiel. „Ab dem Mitteldrittel haben alle super gearbeitet“, lobt Frütel. Denn auch nach dem Anschlusstreffer gab es noch zahlreiche Chancen. „Aber es ist wie verhext, nichts geht hinein.“

Auch in den letzten 20 Minuten nicht. Spätestens mit dem 2:4 knapp sieben Minuten vor Schluss, war die Punkteverteilung klar. Und Frütel hadert mit dem fehlenden Glück: „Wir müssen uns das wieder erarbeiten“, sagt der Trainer. „Aber ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass es nicht gut aussieht.“

Denn Holzkirchen droht immer mehr, den Anschluss nach oben zu verlieren. Nun fehlen bereits elf Punkte zur Tabellenführung – auf den angepeilten Platz zwei bereits acht Zähler. Aber: „Ein Holzkirchner gibt nicht auf“, verspricht Frütel. „Wir haben noch neun Spiele, und das heißt 27 mögliche Punkte.“ Zumal die Liga so eng und ausgeglichen ist, dass zumindest bis auf den ersten und letzten Platz alles noch offen ist. „Wir brauchen nur mal einen dreckigen Sieg, dann würde sich die Situation schon ändern.“

ESC Holzkirchen – Wanderers Germering 2:4 (0:3/2:0/0:1)

ESC Holzkirchen: Veicht (Formella) – Bosch, Kirschbauer, Brumec, Büchl, Nußer – Kestler, Dengler, S. Danner, Ullmann, B. Danner, Pallauf, Hieber, Wochinger, Geltinger, Würmseer, Renninger, Schmid, Abeltshauser, Hauff. Tore/Assists: 0:1 (7.) Köppl (Simm, Kolb), 0:2 (14.) Rossi (Simm, Reichel), 0:3 (19.) Winkler (Kolb) – 1:3 (22.) S. Danner (Abeltshauser, Hieber), 2:3 Schmid (Dengler) – 2:4 (53.) Köppl (Winkler).