Der nächste Hochkaräter wartet auf den ESC Holzkirchen

Teilen

Eine Heimmacht wollen die Cracks des ESC Holzkirchen in dieser Saison wieder werden. © TP

Der ESC Holzkirchen empfängt den TSV Farchant und damit den nächsten Hochkaräter der Bezirksliga.

Holzkirchen – Der ESC Holzkirchen ist zurück in der Spur. Am vergangenen Samstag holte das Team um Coach Sebastian Fottner im österreichischen Götzens gegen Mittenwald nicht nur die ersten Auswärtspunkte der Bezirksligasaison, sondern auch den ersten Sieg gegen einen der „Großen“ der Süd-Gruppe. Ein weiterer dieser Hochkaräter unter den Gegnern ist am Sonntag um 19 Uhr in Holzkirchen zu Gast: der TSV Farchant.

Dieses Spiel ist zugleich auch bereits das erste Rückspiel für Holzkirchen. Beim ersten Aufeinandertreffen war gegen den nach Punkten derzeit Tabellenzweiten nichts zu holen. Mit 1:5 musste sich Holzkirchen damals geschlagen geben. Und dieses Mal? „Wir wollen versuchen, den Gegner von Anfang an unter Druck zu setzen“, sagt Fottner. Vorsicht sei insbesondere beim schnellen Umschaltspiel der Farchanter geboten. ESC-Teammanager Jürgen Jockisch ergänzt: „Wir dürfen uns kein ,Schlafdrittel’ leisten, sondern müssen über 60 Minuten konzentriert arbeiten. Dann können wir auch gegen die vermeintlich starken Gegner was reißen.“

Wie eben gegen Mittenwald vorgemacht. Ein weiterer Ansporn: Zu Hause im Hubertusstadion ist Holzkirchen bislang noch ungeschlagen. Das darf auch am Sonntag so bleiben, wenn es nach den Verantwortlichen geht. seh