ESC Holzkirchen zum ersten Mal geschlagen

An den Torhütern lag es nicht: Der ESC Holzkirchen (in Grün) legt dem DEC Inzell die Tore mehr oder weniger auf.

von Sofia Eham schließen

Der ESC Holzkirchen hat die erste Niederlage der Saison kassiert. Und die fiel deftig aus.

Holzkirchen – Zum ersten Mal in dieser Saison musste sich der ESC Holzkirchen in der Eishockey-Bezirksliga 2 geschlagen geben. Mit 1:8 unterlag Holzkirchen am Sonntag dem DEC Inzell – dem laut ESC-Coach Christian Frütel „bisher stärksten Gegner“. Geschlagen hat sich sein Team aber vor allem selbst.

ESC Holzkirchen leitet Gegentore selbst ein

Denn die Gegentore entstanden hauptsächlich durch fahrlässige Fehler im eigenen Drittel. Sechs der acht Gegentreffer wurden selbst eingeleitet – durch Fehlpässe oder „blindes Herausspielen“, wie es Frütel formuliert. Dabei sah es in den ersten 20 Minuten noch gut aus. In einer ausgeglichenen Spielzeit kassierte Holzkirchen nur einen, sehr frühen Gegentreffer, blieb aber bis zur Pause dran. Auch nach dem Seitenwechsel kam Inzell zu einem frühen Tor. Doch Gereon Erpenbach hielt mit seinem Anschlusstreffer den ESC auf Schlagdistanz. Dann aber war die Partie schnell entschieden: In den folgenden fünf Minuten nutzte der DEC die Fehler der Gastgeber eiskalt und schoss zwei weitere Tore.

ESC Holzkirchens Trainer bemängelt Einstellung

Im Schlussabschnitt ging es so weiter. Gut zehn Minuten waren gespielt, als vier weitere Tore bereits den Endstand von 1:8 markierten. Ein verdienter Sieg für die Gäste, wenn er auch etwas hoch ausfiel. „Insgesamt hatten wir aber einfach zu wenig Druck aufs Tor“, meint Frütel.

Trotz der acht Gegentore sind für den Trainer ausgerechnet seine Torhüter der Lichtblick des Abends. In den ersten beiden Dritteln stand wie gewohnt Stefan Quintus zwischen den Pfosten, ehe im Schlussdrittel Raphael Matha sein Debüt feierte. Vier Gegentore jeweils sprechen eigentlich nicht für starke Torwartleistungen, aber Frütel betont: „Beide haben gut gespielt und hatten an den Treffern keine Schuld.“

Dagegen ist die Niederlage vor allem mit der fahrlässigen Einstellung seiner Mannschaft zu begründen. Am Sonntag zum Derby gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b sollte jedenfalls wieder eine andere an den Tag gelegt werden.

seh

ESC Holzkirchen – DEC Inzell 1:8 (0:1/1:3/0:4)

ESC Holzkirchen: Quintus (R. Matha) – Kirschbauer, Dirigo, Brumec, Büchl, Kristic – S. Matha, Greiter, Kestler, Dengler, S. Danner, B. Danner, Pallauf, Renninger, Köppl, Moller, Peters, Erpenbach, Hauff. Tore: 0:1 (4.) Plenk (Schildhabel, Schwabl) – 0:2 (23.) Stöberl (Scheck), 1:2 (32.) Erpenbach (Peters, Kirschbauer), 1:3 (35.) Plenk (Scheck, Tödling), 1:4 (38.) Zauner (Wieser, Plenk) – 1:5 (43.) Schildhabel (Schwabl, Scheck), 1:6 (48.) Schildhabel, 1:7 (48.) Zauner (Wieser), 1:8 (51.) Schildhabel.