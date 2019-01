ESC Holzkirchen hofft auf Schnee

EV Mittenwald zu Gast

von Markus Eham schließen

Einen schweren Gegner empfängt der ESC Holzkirchen am Sonntag mit dem EV Mittenwald. Daher hofft das Team auf den Heimvorteil Hubertusstadion.

Holzkirchen – Schnee hat der Landkreis Miesbach derzeit wahrlich mehr als genug. Dennoch sagt ESC-Coach Christian Frütel, dass „es für uns sicherlich nicht schlecht wäre, wenn es ein wenig schneien würde“. Genauer gesagt am Sonntag, wenn seine Mannschaft den EV Mittenwald empfängt. Der Grund liegt auf der Hand. „Mittenwald ist eine richtig gut eingespielte Mannschaft und vor allem sind sie technisch gut“, betont Frütel. Da hoffen die ESC-Cracks auf den Heimvorteil im Hubertusstadion. „Wir haben mit Sicherheit keinen Nachteil“, sagt Holzkirchens Trainer mit einem Grinsen an.

Ein Nachteil ist es ebenfalls nicht, dass Maxi Dengler, der am vergangenen Wochenende ausfiel, wieder zum Kader gehört. Im Verbund wollen die Holzkirchner so versuchen, die Kreise von Stephan Wilhelm einzuschränken. Der ehemalige DEL-Akteur spielte in der jüngsten Spielzeit noch beim SC Riessersee in der DEL2, beendete aber im April 2018 seine Profi-Karriere und schloss sich dem EV Mittenwald an. „Es ist aber auch nur ein Spieler“, meint Frütel über den Verteidiger. „Wir haben keine Angst.“

Vielmehr sollen seine Schützlinge die positive Energie aus den vergangenen Tagen mitnehmen. „Wir haben unter der Woche wieder gut trainiert“, betont Frütel. „Daher werden wir alles dafür tun, dass die Punkte in Holzkirchen bleiben.“ Und darauf hoffen, dass es ein bisschen schneit.

meh