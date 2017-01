ESC fegt Mittenwald vom Eis

Alles richtig gemacht hat der ESC Holzkirchen (in Weiß) am Sonntagabend gegen den EV Mittenwald.

Eishockey: Bezirksliga Gruppe 3

Holzkirchen – Mit einer ganz starken Leistung schlägt der ESC Holzkirchen den EV Mittenwald mit 8:1. „Die Einstellung der Mannschaft ist Wahnsinn“, sagt da Trainer Christian Frütel.

Ein kleines bisschen ungläubig sahen die gut 200 Zuschauer am Sonntagabend wohl schon auf die Anzeigetafel. Dass der ESC Holzkirchen das Zeug hat, den EV Mittenwald zu schlagen, steht außer Frage. Dass man die Gäste aber mit einem deutlichen 8:1-Sieg verabschiedet, kam etwas überraschend. Doch für ESC-Trainer Christian Frütel war der Erfolg auch in dieser Höhe verdient. „Wir haben genau das umgesetzt, was wir wollten“, sagt er.

Nämlich das Spiel der Mittenwalder von der ersten Minute an zu stören. „Wir haben von Anfang an Gas gegeben“, sagt Frütel. Und wie: Gleich in der zweiten Minute gelang das Führungstor durch Kilian Abeltshauser. Fast sinnbildhaft steht dieser Treffer für die Motivation des ESC: Denn sowohl Abeltshauser als auch Daniel Mötsch standen trotz Verletzung auf dem Eis, und lieferten dabei auch noch eine gute Leistung ab. „Die Einstellung der Mannschaft ist Wahnsinn“, sagt deshalb auch der Coach.

+ Unzufrieden: Mittenwalds Trainer und Ex-TEV-Miesbach-Spieler Christian „Butzi“ Mayr hadert mit dem Spielverlauf. © Andreas Leder Und mit dieser Einstellung fiel ein Tor nach dem anderen. Zu Beginn der zweiten Spielzeit drückte zunächst Mittenwald auf den Anschlusstreffer, aber wiederum waren es die Holzkirchner, die ihre Chancen nutzten. Spätestens ab dem 4:0 wirkte es, als wäre das Aufbäumen des EV gebrochen. Lediglich bei eigener Überzahl machten die geschlagenen Gäste bis zum Schluss noch richtig Dampf vorm Holzkirchner Tor. In einer derartigen Situation fiel auch der einzige Gegentreffer. Trotz dieses Schönheitsfehlers war Frütel „mit den ersten zwei Dritteln sehr zufrieden“.

Das änderte sich ein wenig im letzten Abschnitt. „Wir hatten zu wenig Torchancen“, meint Frütel. „Vor allem wenn der Torwart anfällig ist, muss man mehr Schüsse abgeben.“ Der Stammtorhüter des EV fehlte in Holzkirchen und sein Ersatz blieb glücklos.

Zwar ist ein 8:1-Sieg sicherlich ein Ergebnis, mit dem Holzkirchen hoch zufrieden sein kann. Zum Ende der Vorrunde könnte aber das Torverhältnis im Vergleich zu Mittenwald noch entscheidend sein. „Aber gut, wenn wir die ganze Saison so gespielt hätten, wie in dieser Partie, dann wären wir jetzt nicht in Bedrängnis“, meint Frütel.

Ein Spiel fehlt seiner Mannschaft noch, um sich die Tür für die Playoffs offen zu halten. Gegen die SG Bayersoien/Peiting müssen am Freitag drei Punkte her, während Mittenwald in zwei verbleibenden Partien noch patzen müsste. Fest steht nach dem Sonntagsspiel nur eines: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Sofia Eham

ESC Holzkirchen – EV Mittenwald 8:1 (2:0, 4:1, 2:0)

ESC Holzkirchen: Veicht – Zauner, Bosch, Dirigo, Schwarz, Brumec, Büchel, Obermayr – Mötsch, Dengler, S. Danner, Ullmann, B. Danner, Pallauf, Hieber, Münch, Wochinger, Würmseer, Abeltshauser, Hauff. Tore/Assists: 1:0 (2.) Abeltshauser, 2:0 (19.) S. Dansponer (Abeltshauser, Bosch), 3:0 (24.) Ullmann (B. Danner, Mötsch), 4:0 (28.) Brumec (Wochinger), 5:0 (34.) S. Danner (Abeltshauser), 6:0 (36.) Ullmann (Zauner), 6:1 (39.) Mittermeier (Mayer, Schandl), 7:1 (44.) B. Danner (Ullmann, Mötsch), 8:1 (56.) Obermayr (S. Danner).