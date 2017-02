Große Enttäuschung beim ESC

Eishockey: Bezirksliga Gruppe 3

Was für ein bitteres Saisonende für den ESC Holzkirchen: Durch das schlechtere Torverhältnis verpasst das Team die Playoffs. Wie es mit der Mannschaft weitergeht, und ob Christian Frütel Trainer bleibt, ist derzeit unklar.

Holzkirchen – Ein Ausscheiden tut immer weh. Doch wenn es nach einer guten Saison das Torverhältnis ist, das über das Erreichen der Playoffs entscheidet, ist das doppelt bitter. Für den ESC Holzkirchen ist die Saison seit Sonntagabend beendet, denn mit einem 10:1-Sieg über den ESC Geretsried 1b holte der EV Mittenwald die notwendigen drei Punkte und schiebt sich an Holzkirchen vorbei auf Platz zwei. „Die Enttäuschung ist sehr groß“, sagt ESC-Trainer Christian Frütel.

„Mittenwald hat nicht gut gespielt, aber von Geretsried kam gar nichts“, sagt Frütel, der im Stadion war. An der Tabellenkonstellation ändert das aber trotzdem nichts. Mit derselben Anzahl an Siegen und Niederlagen sind Holzkirchen und Mittenwald punktgleich. Hätte dann der direkte Vergleich gezählt, wäre der ESC im Viertelfinale. Hätte. Doch es zählt nun einmal das Torverhältnis, und da setzt sich Mittenwald mit 113:47 Toren klar gegen den ESC mit 93:40 Treffern durch.

Nichtsdestotrotz „war es eine gute Saison“, stellt Frütel klar. Sein Team kassierte die wenigsten Treffer der Gruppe. „Und im direkten Vergleich sind wir die beste Mannschaft.“ Vor allem in den vergangenen Wochen konnte der ESC durch gute Ergebnisse und hohen Kampfgeist überzeugen – die Hoffnung auf die Playoffs gab niemand auf. „Aber ich vergönne es auch den Mittenwaldern“, sagt Frütel. „Das ist ein fairer Haufen, und ich hoffe, dass sie weit kommen.“

Wie es derweilen mit dem ESC weitergeht, steht in den Sternen. Bis Ende Februar trainiert die Mannschaft noch, „dann schauen wir, was mit der Mannschaft passiert“, sagt Frütel. „Möglich, dass der eine oder andere aufhört.“ Auch ist unklar, ob der 47-Jährige in der nächsten Saison wieder Trainer sein wird. „Ich kann es wirklich nicht sagen“, meint der Ex-DEL-Profi. „Bis es zur endgültigen Entscheidung kommt, wird es auch noch ein paar Wochen oder Monate dauern.“

Sofia Eham