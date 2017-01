Nach dem Derby ist für ESC vor dem Heimspiel

Wieder jubeln wollen die Spieler des ESC Holzkirchen am Sonntag.

ESC Holzkirchen empfängt EA Schongau 1b

Holzkirchen – Will der ESC Holzkirchen weiter in der Tabelle oben dranbleiben, sind am Sonntag im Heimspiel gegen die EA Schongau 1b drei Punkte Pflicht.

Viele Spiele sind es für den ESC Holzkirchen bis zum Ende der Vorrunde nicht mehr. Für Trainer Christian Frütel ist daher klar: Will man noch weiter nach oben kommen, „müssen wir gegen alle Mannschaften, die hinter uns sind, punkten.“ Dazu gehört auch die EA Schongau 1b, auf die Holzkirchen an diesem Sonntag trifft.

Das Hinspiel verlor der ESC knapp mit 2:3. „Da haben wir uns selbst geschlagen“, meint Frütel. „Im ersten Drittel waren wir einfach dumm.“ Seine Mannschaft nutzte damals die Chancen nicht – das soll sich dieses Mal zu Hause nicht wiederholen. „Wir müssen von Anfang an Gas geben.“

Beim aktuellen Schneefall sind die Trainingsbedingungen im Freiluftstadion jedoch alles andere als ideal. „Das wird schwierig mit einer guten Vorbereitung“, befürchtet Frütel. Nicht ideal ist zudem, dass er zwei weitere verletzte Spieler zu beklagen hat. Im Weihnachts-Derby gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b riss bei Mathias Jocher das Syndesmoseband – für ihn ist die Saison beendet. Vorerst ausfallen wird auch Florian Dirigo, dessen Kreuz- und Innenband angerissen sind.

Nichtsdestotrotz ist die Vorgabe klar: Nicht weniger als drei Punkte müssen her. „Daheim dürfen wir keine Punkte mehr liegen lassen“, sagt Frütel. Denn er ist überzeugt: „Bayersoien wird erster, der Kampf um Platz zwei wird sehr eng.“

Sofia Eham