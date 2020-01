Neujahrsderby im Holzkirchner Hexenkessel

Zwei Drittel lang umkämpft war das Weihnachtsderby zwischen der SG Schliersee/Miesbach 1b (in Gelb) und dem ESC Holzkirchen. Am Ende setzte sich die SG deutlich durch. Am Sonnt ag kommt es zum Rückspiel.

Rückspiel zwischen ESC und SG Schliersee/Miesbach 1b

Das Rückspiel zwischen dem ESC Holzkirchen und der SG Schliersee/Miesbach 1b steht an: Die Holzkirchner wollen den Zuschauerrekord knacken und fahren ein großes Programm auf.

Holzkirchen – Das Eishockey-Landkreis-Derby geht in die zweite Runde. Die SG Schliersee/Miesbach 1b ist am Sonntagabend zu Gast beim ESC Holzkirchen. Hans Eham, Sportlicher Leiter der SG, erwartet für seine Mannschaft „das härteste Auswärtsspiel des Jahres“. Das, obwohl die SG das Hinspiel mit 7:3 klar für sich entschied. Doch im Holzkirchner Hubertusstadion ist nun mal alles anders. „Mit den Zuschauern als unseren siebten Mann wollen wir gewinnen“, sagt ESC-Abteilungsleiter Jürgen Jockisch.

ESC Holzkirchen will Zuschauerrekord knacken

Ziel ist nicht nur der Sieg, sondern auch, den Zuschauerrekord der vergangenen Jahre zu brechen, – sprich, mindestens die 600er-Marke zu knacken. Dafür geht die ESC-Organisation in die Vollen und bietet neben einem Unterhaltungsprogramm eine Verlosung an. Mit einem Wiesn-Tisch und Eishockey-Freitickets unter anderem für den TEV Miesbach und den EHC München sollen noch mehr Zuschauer als in den Vorjahren zum Derby gelockt werden. „Wir möchten das Hubertusstadion endlich wieder in einen Hexenkessel verwandeln“, sagt Jockisch.

Schliersees Sportlicher Leiter: „Das war ganz großes Tennis“

Für die besondere Derby-Stimmung sorgt aber vor allem das Aufeinandertreffen der beiden Rivalen. Das spannende und hitzige Hinspiel gab bereits einen Vorgeschmack. „Die Partie hat viel Kraft gekostet“, erklärt Schliersees Eham und meint damit insbesondere die Phase, in der sein Team zwei Mal in Rückstand geriet. Die SG egalisierte jeweils, um im Schlussdrittel das Spiel verdient zu drehen. „Das war ganz großes Tennis“, meint Eham. „Aber wir müssen unsere Spiele früher und schlauer gewinnen.“ Deshalb hofft er auf einen konzentrierten Start, der den Weg zum Sieg bereits frühzeitig ebnet. Die Gastgeber dürften aber einiges dagegen haben. „Wir wollen Revanche und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegen halten“, betont Jockisch. „Gegen die starken Schlierseer müssen wir agieren, nicht nur reagieren.“

Beide Kader nahezu komplett

Pünktlich zum Schlagabtausch können beide Teams fast aus den Vollen schöpfen. Bei Holzkirchen fehlt nur weiterhin Benedikt Peters, Schliersee hofft auf die Rückkehr von Maximilian Haug und Florian Weißenbacher. So ist völlig offen, welche schlagkräftige Truppe am Ende die Punkte einsackt. Klar ist allerdings, dass Schliersee mit einer komfortableren Ausgangssituation und starkem Selbstbewusstsein aufs Eis geht. Nicht nur der Sieg im Hinspiel, auch sonst läuft es für die Spielgemeinschaft – Tabellenplatz eins und das Halbfinale im BEV-Pokal sprechen für sich. Aber Eham mahnt: „Wir müssen so auch weitermachen, denn Inzell und Waldkraiburg sitzen uns im Nacken.“

ESC Holzkirchen kämpft um Playoffs

Für Holzkirchen steht beim Derby aber mehr auf dem Spiel: „Mit einem Sieg haben wir noch Chancen auf einen Playoff-Platz“, sagt Jockisch. Mit der vierten Niederlage in Folge würde das Erreichen von Tabellenplatz zwei immer unrealistischer.

