ESC: „Aufgeben werden wir nie“

Eishockey: Bezirksliga Gruppe 3

Holzkirchen – Es geht um alles: Der ESC Holzkirchen empfängt am Sonntag den EV Mittenwald zum Vorrunden-Endspurt. Um es in die Playoffs zu schaffen, muss ein Sieg her.

Die Playoffs rücken immer näher, und um diese zu erreichen, ist der ESC Holzkirchen auf Schützenhilfe angewiesen. „Es liegt nicht allein in unserer Hand“, sagt Trainer Christian Frütel. Denn im sehr eng beisammen liegenden Oberhaus der Bezirksliga Gruppe drei muss der ESC – aktuell Tabellendritter – auf Punktverluste der Konkurrenz hoffen.

Was jedoch in Holzkirchner Hand liegt, ist, zwei der Gegner um die Playoff-Plätze selbst noch zu schlagen. Denn: Die letzten beiden Vorrundenspiele gehen gegen den EV Mittenwald und die SG Bayersoien/Peiting 1b, derzeit Platz vier und zwei im Tableau. Zwei harte und intensive Partien sind also zu erwarten, wobei jene gegen den EV Mittenwald an diesem Sonntag den Anfang macht. „Das wird sehr schwierig“, betont Frütel.

Das Hinspiel verlor seine Mannschaft mit 2:7 deutlich. „Da haben wir ein katastrophales erstes Drittel gespielt“, sagt der ESC-Coach. „Wir waren nicht wach, aber genau das muss man gegen Mittenwald sein, sonst überrennen sie dich.“ Diese Lehre wurde also aus der letzten Begegnung gezogen. Zudem weist Frütel auf das starke Überzahlspiel des EV hin. „Wir müssen die Strafbank vermeiden.“

In der Regel gehören der ESC und der EV zu den Mannschaften, die mit einem großen Kader antreten. Dieses Mal muss Frütel aber voraussichtlich auf Kilian Abeltshauser und Daniel Mötsch – beide verletzten sich im vergangenen Spiel – verzichten. Und doch lautet die einzige Devise: „Alles probieren“, sagt Frütel. „Wir müssen hart auf den Mann gehen – und gewinnen.“

Denn 42 Punkte am Ende der Vorrunde sind das klare Ziel. „Ob es damit reicht, werden wir sehen.“ Am Freitag spielen ausgerechnet der EV Mittenwald und die SG Bayersoien/Peiting 1b gegeneinander. Ein Unentschieden nach regulärer Spielzeit und damit einhergehend eine Punkteteilung der beiden Holzkirchner Konkurrenten wäre für Frütels Mannschaft das Wunschergebnis. „Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre“, bemerkt dieser lachend. „Aber aufgeben werden wir nie.“

Sofia Eham