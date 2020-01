Penalty-Killer Quintus entscheidet Derby

ESC Holzkirchen siegt im Derby gegen Schliersee/Miesbach

Was ein packendes Neujahrsderby zwischen Holzkirchen und Schliersee/Miesbach 1b: Erst im Penalty-Schießen gibt es einen Sieger. Am Rande wurde ein Rekord aufgestellt.

Holzkirchen – Wer auf Derby-Spannung gehofft hatte, wurde nicht enttäuscht. Holzkirchen und die Gäste aus Schliersee lieferten sich einen erbitterten Kampf. Das bessere Ende hatte Holzkirchen, doch die Renken machten es ihnen schwer: Erst im Penalty-Schießen fiel die Entscheidung. „Der Glücklichere hat gewonnen“, sagt Horst Forster, Trainer der SG. Jürgen Jockisch, Abteilungsleiter des ESC findet: „Es war ein verdienter Sieg nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung.“

Besonders das erste Drittel war ausschlaggebend für den Heimerfolg. Denn die Renken zeigten sich von der lauten Kulisse im Hubertusstadion beeindruckt – 953 Zuschauer waren nach Angaben des ESC vor Ort „Den Zuschauerrekord haben wir damit gebrochen“, sagt Jockisch erfreut. Mit dem siebten Mann im Rücken legte die Heimmannschaft auch den besseren Start hin. Acht Minuten waren gespielt, als Maximilian Dengler den Puck ins Tor der Gäste schlenzte. Nach schönem Kombinationsspiel gelang Yannick Dreier zwar der Ausgleich, doch der ESC legte mit einem Doppelschlag nach: Zunächst traf Stefan Kirschbauer mit einem Schuss von der blauen Linie, ehe Quirin Hofmiller auf 3:1 erhöhte. „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen“, gibt Forster zu.

Neujahrsderby: Schliersee dreht im zweiten Drittel auf

Mit dem Seitenwechsel ging aber ein spürbarer Ruck durch seine Mannschaft. „Wir haben in der Kabine ein paar Dinge angesprochen“, sagt der SG-Trainer. „Vor allem ging es darum, den Spielern die Nervosität zu nehmen und sie aufzuwecken.“ Das funktionierte, Schliersee machte richtig Dampf. Keine zwei Minuten waren gespielt, als den Gästen ein Penalty zugesprochen wurde. Doch ESC-Goalie Stefan Quintus zeigte sich abermals in bärenstarker Form: Er gewann das Duell gegen Hannes Forster und hielt die Zwei-Tore-Führung zunächst noch aufrecht.

Schliersee bewies aber eine starke Moral: In nur drei Minuten brachte Sebastian Höck die SG mit seinem Doppelpack zurück ins Spiel – und zum verdienten Ausgleich. „Nach einem überragenden ersten Drittel haben wir den Start ins zweite Drittel verpennt“, sagt Jockisch. Doch auch seine Mannschaft zeigte Moral, Dengler traf in Überzahl zum 4:3.

Neujahrsderby: Spannung bis zum Schluss

Das Tempo aus dem Mitteldrittel ging im letzten Spielabschnitt ein wenig verloren. „Im zweiten Drittel wieder heranzukommen, hat viel Kraft gekostet“, meint Forster. Nichtsdestotrotz gelang der erneute Ausgleich: In der letzten Spielminute egalisierte Rückkehrer Florian Weißenbacher den Spielstand. Die Entscheidung zwischen den Landkreisrivalen musste im Penalty-Schießen fallen.

Und es blieb spannend: Die ersten beiden Schützen trafen nicht, im zweiten Duell dafür beide. In der dritten Runde traf Gereon Erpenbach für Holzkirchen. Für Schliersee trat Maximilian Meineke gegen Quintus an. Der ESC-Goalie gewann das dritte Penalty-Duell an diesem Tag und sicherte seiner Mannschaft den Derbysieg.

Holzkirchen bewahrt sich damit die Hoffnung auf die Playoffs. Acht Punkte trennen sie von Platz zwei, neun auf den Spitzenreiter aus Schliersee. „Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel und nicht auf die Tabelle“, sagt Jockisch. Die SG ihrerseits bleibt weiterhin optimistisch, „auch wenn die Niederlage unnötig war. „Wir haben aber alles in der eigenen Hand“, erklärt Forster.

