Zwei Topspiele für ESC Holzkirchen

Zwei schwere Spiele stehen dem ESC Holzkirchen bevor. Am Freitag geht es nach Inzell, am Sonntag kommt Gebensbach. Ausgerechnet jetzt sind beide Trainer nicht da.

Holzkirchen – Ein hartes Wochenende steht dem ESC Holzkirchen bevor, denn es geht gleich gegen zwei hochkarätige Gegner: Am Freitag muss die Mannschaft des Trainerduos Markus Nachtmann und Helmut Nusser nach Inzell, am Sonntag geht es zu Hause gegen den ESV Gebensbach. Doch: Ausnahmsweise wird das Trainergespann an beiden Tagen fehlen – ein gemeinsamer Urlaub war schon geplant, bevor beide ihre Aufgabe beim ESC aufnahmen.

Und so musste sich Abteilungsleiter Jürgen Jockisch etwas einfallen lassen. Interimscoach an der Bande ist für die beiden Spieltage Paul Greiter senior – Vater von Stürmer Paul Greiter junior.

ESC Holzkirchen verlor Heimspiel gegen den DEC Inzell

Gut eingestimmt haben die beiden Trainer ihre Mannschaft aber für die beiden Knaller. Besonders das Freitagsspiel in Inzell ist eine Herausforderung – unterlag der ESC doch im Hinspiel vor heimischem Publikum mit 1:8. „Wir möchten Inzell Paroli bieten. Voraussetzung dafür ist aber ein voller Kader“, erklärt Jockisch. Ganz voll dürfte dieser aber nicht sein. Zwar kommt Urlauber Benedikt Peters zurück. Dafür fehlen Gereon Erpenbach aus privaten Gründen und Sebastian Danner nach seiner Gehirnerschütterung aus dem Derby gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b. Danner wird sich auch am Sonntag gegen Gebensbach noch schonen.

ESC Holzkirchen ist vor ESV Gebensbach gewarnt

Auch wenn tabellarisch Gebensbach der leichtere Gegner zu sein scheint, ist Holzkirchen vor diesem Spiel gewarnt. Das Hinspiel entschied der ESC erst im Penalty-Schießen für sich. „Gebensbach ist ein gleichwertiger Gegner“, sagt Jockisch. „Das wird sicher eine harte Nummer. Um zu bestehen müssen wir alle taktischen Vorgaben einhalten, unsere Chancenverwertung verbessern und vor allem unsere Strafzeiten reduzieren.“

