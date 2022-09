Ende Oktober geht’s los für den ESC und die SG 1c

Teilen

Auch in der kommenden Saison treffen der ESC Holzkirchen und die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b in der Bezirksliga aufeinander. © THOMAS PLETTENBERG

Ende Oktober starten die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b und der ESC Holzkirchen in die neue Bezirksligasaison. Die wichtigsten Daten im Überblick.

Landkreis – Während sich der Sommer so langsam verabschiedet, sind die Eishockey-Mannschaften des Landkreises schon lange heiß auf den Winter. Die beiden Bezirksligisten ESC Holzkirchen und SG Miesbach 1c/Schliersee 1b absolvierten bereits einige Eiszeiten. Die Vorbereitung auf die Saison 2022/23 ist also in vollem Gange.

Beide Teams sind der Bezirksliga Süd zugeteilt und treten gegen sieben weitere Mannschaften die Jagd nach der Meisterschaft und den begehrten Playoff-Plätzen an. Neue Gegner im Vergleich zum Vorjahr stellen der EV Mittenwald und TSV Farchant dar, wenngleich beide auch keine Unbekannten sind. Das Duo bildet gleich die ersten Gegner der Landkreis-Bezirksligisten: Für die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b startet die Saison am 22. Oktober beim EV Mittenwald, der ESC Holzkirchen muss am 28. Oktober in Farchant ran.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Die Derbys stehen wie gewohnt um den Jahreswechsel an: Nummer eins findet am zweiten Weihnachtsfeiertag in Miesbach statt, ehe der Verlierer am 8. Januar die Chance zur Revanche in Holzkirchen bekommt. Zum Saisonendspurt – vor den möglichen Playoffs – dürfen beide Teams noch mal zu Hause ran: Der ESC beendet die Hauptrunde am 5. Februar gegen Mittenwald, die SG am 11. Februar gegen Waldkraiburg. seh