„Es war wie verhext“ – ESC Holzkirchen verliert in Aich

MIt einer Niederlage verabschiedet sich der ESC Holzkirchen aus der Saison. (Archivbild) © Thomas Plettenberg

Nach der Niederlage im letzten Saisonspiel beim EV Aich muss der ESC Holzkirchen sogar um Platz fünf in der Bezirksliga bangen.

Holzkirchen – Der ESC Holzkirchen muss zum Saisonabschluss eine Niederlage einstecken. Die Begegnung beim EV Aich endet mit 6:3 für die Gastgeber. Eine Partie, in der sich Holzkirchen vor allem selbst geschlagen hat.

„Es war wie verhext“, resümiert ESC-Teammanager Jürgen Jockisch. Dabei glückte seiner Mannschaft der Start: Noch keine drei Minuten waren gespielt, als Kilian Abeltshauser die Gäste in Führung brachte. Die Freude währte aber nicht lange. „Danach waren wir wie abgerissen –nichts hat mehr gepasst“, erzählt Jockisch. Abstimmungs- und Zuordnungsfehler mehrten sich. Und so kam, was kommen musste: Aich drehte noch im ersten Drittel das Spiel.

Ähnlich unglücklich aus Holzkirchner Sicht verlief auch das Mitteldrittel. Aichs Andreas Koller traf zweimal und sorgte für das zwischenzeitliche 4:1. „Es war wirklich nicht schön anzuschauen“, sagt Jockisch. Das Spiel schien bereits entschieden.

Holzkirchen berappelt sich im Schlussdrittel

Umso bemerkenswerter war Holzkirchens Leistungssteigerung im Schlussdrittel. Zwar gelang der erste Coup erneut Aichs Koller. Kurz darauf verkürzte aber Holzkirchens Florian Walter auf 2:5. Zehn Minuten später baute Aich die Führung aus, Abeltshauser traf direkt im Gegenzug zum Endstand. Zumindest das letzte Drittel ging somit nicht an die Gastgeber. „In diesem Abschnitt haben wir wieder mehr Präsenz gezeigt und gut dagegengehalten“, sagte Jockisch. Insgesamt blieb der ESC aber hinter den Erwartungen.

Durch die Niederlage klappt es für den ESC nicht mehr, den vierten Tabellenplatz zurückzuerobern. Auch der fünfte Platz wackelt, denn Aich hat am Wochenende gegen Bad Aibling noch die Chance, vorbeizuziehen. So fällt Jockischs Fazit auch durchwachsen aus: „Es war für alle Mannschaften eine schwierige Saison. Wir müssen froh sein, dass wir spielen konnten – und hoffen einfach, dass der nächste Winter wieder normaler wird.“ seh

EV Aich – ESC Holzkirchen 6:3 (2:1/2:0/2:2)

ESC: Matha (Schlickenrieder) - Dirigo, S. Walter, Brumec, Büchl, Brindlinger, Waizmann - Kestler, Dengler, F. Walter, Schweighofer, Wochinger, Köppl, Moller, Abeltshauser, Hauff.

Torfolge: 0:1 (3.) Abeltshauser (F. Walter), 1:1 (11.) A. Koller (Korn), 2:1 (15.) Erl (Braun, C. Koller), 3:1 (21.) A. Koller (Korn), 4:1 (30.) A. Koller (Trautmann), 5:1 (41.) A. Koller (Korn), 5:2 (42.) F. Walter, 6:2 (53.) Trautmann (A. Koller), 6:3 (53.) Abeltshauser (Schweighofer).