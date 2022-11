ESC empfängt ESC: Holzkirchens Heimauftakt gegen Geretsried 1b

Teilen

Sebastian Fottner Trainer des ESC Holzkirchen © MKF_MaxKalup

Der ESC Holzkirchen begrüßt zum Heimauftakt die Zweitvertretung des ESC Geretsried.

Holzkirchen – Mit Effektivität zum Erfolg – so in etwa könnte die Devise zum Heimauftakt des ESC Holzkirchen lauten. Denn vergangene Woche gegen Farchant haperte es genau daran: an der Effektivität vorm gegnerischen Tor. An Chancen stand Holzkirchen dem Kontrahenten nämlich in nichts nach. Doch an der Ausführung gilt es noch zu feilen, nur einmal fand die Scheibe den Weg in den Kasten.

Gegen die zweite Mannschaft des ESC Geretsried will Holzkirchen am Sonntag (19 Uhr) deshalb vor allem „effektiver werden und Strafzeiten vermeiden“, formuliert es ESC-Teammanager Jürgen Jockisch. Allerdings ist die Mannschaft um ESC-Trainer Sebastian Fottner stark dezimiert – Verletzungen, Krankheiten und Sperren verhindern eine volle Kapelle. „Wir hoffen, dass wir zwei Reihen zusammen bekommen“, meint Jockisch. „Mit unserem dezimierten Aufgebot wollen wir das Optimum herausholen und den Heimsieg im ersten Heimspiel einsacken.“

Energiekrise: Holzkirchner Eisstadion deutlich teurer.

Ein Vorteil für die Holzkirchner: Auch die Gäste hatten einen Fehlstart und unterlagen 0:6 gegen Bad Aibling. Doch Jockisch sieht in den River Rats eine „Wundertüte“, da nie abschätzbar ist, inwieweit sie sich aus dem Bayernliga-Kader stärken. Dieser ist am frühen Abend gegen Waldkraiburg gefordert. Zunächst mal ein gutes Zeichen. Mit den Fans im Rücken soll es für Holzkirchen mit den ersten Saisonpunkten klappen – idealerweise deren drei.. seh