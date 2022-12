ESC Holzkirchen feiert Kantersieg in Bad Aibling

Jubeln durften die ESC-Cracks gegen Bad Aibilng neunmal. (Archivbild) © TP

Mit einem Kantersieg in Bad Aibling hat sich der ESC Holzkirchen selbst zum Fest beschenkt.

Holzkirchen – Mit einem 9:2-Sieg in Bad Aibling hat sich der ESC Holzkirchen selbst ein Geschenk unter den Christbaum gelegt: nämlich wohlverdiente drei Punkte.

Ein Selbstläufer, wie das Ergebnis vermuten lässt, war das Spiel aber keinesfalls. „Wir sind auf einen guten Gegner getroffen, der auf weiter Strecke gut gespielt hat, aber seine Chancen nicht verwerten konnte“, fasst ESC-Coach Sebastian Fottner das Geschehen zusammen. Holzkirchen ging früh durch Michael Hauff in Führung, Bad Aibling gelang aber direkt im Gegenzug der Ausgleich. Danach gab es auf beiden Seiten Druckphasen, die der ESC mit hoher Effektivität vorm Tor nutzte. Die Hausherren hingegen scheiterten an der eigenen Chancenverwertung. Oder an Holzkirchens Goalie Dennis Schlickenrieder, der einen bärenstarken Tag erwischte. Mit einer 4:1-Führung ging es in die erste Drittelpause.

Zu diesem Zeitpunkt war der Drops aber noch nicht gelutscht, der Auswärtssieg noch nicht sicher eingetütet. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den EHC aber abermals eiskalt: Innerhalb von 30 Sekunden traf Paul Greiter gleich doppelt, Valentin Nußer erhöhte kurz darauf auf 7:1. „Mit diesen schnellen Toren haben wir Bad Aibling den Stecker gezogen“, findet Teammanager Jürgen Jockisch. Zwei weitere Tore folgten noch vor der Pause.

Im Schlussdrittel spielte Holzkirchen souverän die Minuten herunter. Versuchte, noch den zehnten Treffer zu erzielen. Eines der wenigen Dinge, das an diesem Abend jedoch nicht gelang. Bad Aibling schaffte dafür kurz vor Schluss, den „Man of the Match“ Schlickenrieder ein zweites Mal zu bezwingen. Ein Ehrentreffer, der am Ausgang des Spiels aber nicht mehr rüttelte. seh

EHC Bad Aibling 1b – ESC Holzkirchen 2:9 (1:4/0:5/1:0)

ESC: Schlickenrieder (Matha) - Liegl, Dirigo, S. Walter, Büchl, Hofmiller, Brindlinger, Waizmann - Nußer, Greiter, F. Walter, Köppl, Koll, Abeltshauser, Hauff.

Torfolge: 0:1 (2.) Hauff (F. Walter), 1:1 (3.) Lindermeir (Meyer), 1:2 (7.) Büchl, 1:3 (11.) Abeltshauser (Waizmann), 1:4 (16.) Abeltshauser (Greiter, Nußer), 1:5 (25.) Greiter, 1:6 (25.) Greiter (Koll, Büchl), 1:7 (27.) Nußer (Greiter, S. Walter), 1:8 (29.) Hofmiller (F. Walter), 1:9 (33.) Köppl (Liegl), 2:9 (59.) Meyer (Neumaier).