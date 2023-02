ESC Holzkirchen startet in Berchtesgaden in finales Saison-Wochenende

Die letzten zwei Spiele haben Simon Walter und der ESC im Blick. © Thomas Plettenberg

Der ESC Holzkirchen startet in Berchtesgaden in sein finales Saison-Wochenende und steht vor einem Kräftemessen auf Augenhöhe.

Holzkirchen – Anfang Februar heißt für die Eishockey-Bezirksliga gemeinhin: Zielgerade. Endspurt. So auch für den ESC Holzkirchen. So stehen für die ESC-Cracks am Wochenende noch zwei finale Spiele auf dem Programm, ehe es bereits in die lange Sommerpause geht.

Station eins der Abschiedstour ist für die Holzkirchner am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim EV Berchtesgaden. „Wenn wir da anknüpfen, wo wir in der vergangenen Woche aufgehört haben, dann haben wir eine gute Chance, Punkte zu holen“, betont ESC-Trainer Sebastian Fottner. Am Sonntag setzten sich die Holzkirchner etwas überraschend mit 7:4 gegen den Tabellenzweiten Waldkraiburg durch. Eine geschlossene Mannschaftsleistung war der Schlüssel.

Nun geht es im Duell gegen den Tabellennachbarn (Fünfter Holzkirchen gegen Sechster Berchtesgaden) um wichtige Punkte. Zuletzt konnten die Berchtesgadener mit zwei Siegen in Folge aufwarten. Allerdings hießen dort die Gegner ESC Geretsried 1b und SG Miesbach 1c/Schliersee 1b – ihres Zeichens Letzter und Vorletzter im Tableau.

Dabei hat sich die personelle Situation bei den Holzkirchnern etwas entspannt. „Wir werden wohl wieder mit guten drei Reihen auflaufen“, verrät Fottner vor dem auch für die Abschlusstabelle wichtigen Auswärtsspiel. meh