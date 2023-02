ESC Holzkirchen will es zum Saisonfinale krachen lassen

Sebastian Fottner Trainer des ESC Holzkirchen © THOMAS PLETTENBERG

Im letzten Saisonspiel empfängt der ESC Holzkirchen den EV Mittenwald und will es noch mal krachen lassen.

Holzkirchen – Wenn der ESC Holzkirchen am Sonntag um 19 Uhr im heimischen Hubertusstadion zum Saisonabschluss den EV Mittenwald empfängt, dann wollen es die Holzkirchner noch einmal so richtig krachen lassen. „Wir haben kräftig Werbung gemacht, um die Hütte vollzukriegen“, berichtet ESC-Abteilungsleiter Jürgen Jockisch. Ein Sieg vor einer tollen Kulisse wäre im letzten Saisonspiel sicherlich ganz nach dem Gusto der ESC-Verantwortlichen.

Aber nicht nur das. Schließlich entscheidet der Ausgang der Partie mit darüber, ob die Holzkirchner die Spielzeit in der Bezirksliga mit einem sicheren Mittelfeldplatz zu Ende bringen. „Ich hoffe schon, dass wir da bleiben“, betont Jockisch. „Es war für uns eine Saison zum Kennenlernen.“ Nach den letzten 60 Minuten werde man sich „zusammenhocken und die Spielzeit reflektieren“, verrät Jockisch und fügt an: „Das sind ganz normale Prozesse am Ende einer Saison.“

Zuvor soll es aber möglichst noch einmal mit drei Punkten klappen. „In meinen Augen ist Mittenwald die technisch beste Mannschaft der Liga“, meint ESC-Coach Sebastian Fottner. „Da müssen wir mit Kampf und einer geschlossenen Mannschaftsleistung dagegenhalten.“

Im Hinspiel feierte des ESC einen überraschend deutlichen 5:1-Auswärtssieg. Mit einer großen Kulisse im heimischen Stadion im Rücken könnte die Wiederholung vielleicht etwas leichter gelingen. meh