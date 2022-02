Kampf um Platz vier: Letztes Saisonspiel für ESC Holzkirchen

Die jungen Spieler des ESC werden beim EV Aich in der Offensive gefordert sein, da die arrivierten Spieler voraussichtlich ausfallen. © Thomas Plettenberg

Während manche Bezirksligisten bereits in den Playoffs um den Aufstieg kämpfen, steht für den ESC Holzkirchen noch ein Vorrundenspiel an.

Holzkirchen – Es ist eine ungewöhnliche Situation für den ESC Holzkirchen. Ottobrunn steht als Gruppensieger schon längst fest, die Playoffs laufen, Ottobrunn ist gar schon im Halbfinale. Und Holzkirchen? Die spielen an diesem Samstag noch ihr letztes Saisonspiel in der eigentlich schon entschiedenen Bezirksliga Gruppe 3. Denn noch ausstehend ist das Rückspiel gegen den EV Aich.

Aufgrund von mehreren Corona-Infektionen im ESC-Kader musste diese Partie verschoben werden. „In diesem Zusammenhang richten wir ein großes Dankeschön an den EV Aich und den BEV, dass die Verlegung in die Playoff-Zeit so unkompliziert geklappt hat“, sagt ESC-Teammanger Jürgen Jockisch.

Wer denkt, dass es für den ESC um nichts mehr geht, liegt falsch. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Trainer Markus Nachtmann den vierten Tabellenplatz zurückerobern. Das ist auch das ausgesprochene Ziel vor dem Auswärtsspiel. Ob das gelingt, „hängt stark davon ab, wie effektiv wir unsere Torchancen nutzen“, sagt Jockisch.

Mit Patrick Brumec und Florian Dirigo verzeichnet Holzkirchen zwei Rückkehrer in der Defensive. Gleichzeitig drohen zwei Stürmer auszufallen: Gereon Erpenbach fehlt aus privaten Gründen, Benedikt Peters laboriert an einer langwierigen Schulterverletzung. Damit fehlt voraussichtlich das Sturmduo, das vor zwei Wochen noch sechs Treffer erzielt hat – Erpenbach als Schütze, Peters als Assistgeber (wir berichteten). Tore müssen dieses Mal also andere schießen: „Es liegt in der Verantwortung der jungen Spieler“, meint Jockisch. seh