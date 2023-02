ESC verliert 2:8 gegen Mittenwald

Vor dem eigenen Tor war der ESC Holzkirchen (dunkelgrün) hauptsächlich gefordert. © Thomas Plettenberg

Mit einer 2:8-Heimniederlage beendet der ESC Holzkirchen die Bezirkslga-Saison 2022/23. Gegen den EV Mittenwald hielten die Holzkirchner aber lange mit.

Holzkirchen – Knapp die Hälfte der Spielzeit konnte der ESC Holzkirchen sein letztes Heimspiel gegen den EV Mittenwald noch offen halten. Dann brach die Mannschaft von Trainer Sebastian Fottner ein und wurde mit 2:8 „vom Gegner auseinandergenommen“.

Schon früh gingen die Gäste in Front, Florian Walter gelang einige Minuten später der Ausgleich. Auch die erneute Führung von Mittenwald konnte Max Koll egalisieren. Direkt im Gegenzug traf der EV aber erneut und wieder lief Holzkirchen dem Rückstand hinterher. Die Chance zum direkten Wiederausgleich verpassten die Gastgeber und Mittenwald legte das vierte Tor nach. Dann war der Damm gebrochen. Während vorher auch eine starke Torwartleistung von Raphael Matha den ESC noch im Spiel hielt, war mit dem 2:4-Zwischenstand „ein Schalter umgelegt“, wie es ESC-Teammanager Jürgen Jockisch formuliert. „Es war dann wohl einfach die Luft raus.“

Im letzten Drittel der Holzkirchner Bezirksliga-Saison 2022/23 hagelte es noch vier Gegentore, sodass sich der ESC mit einer 2:8-Klatsche in die Sommerpause verabschieden muss. „Die Enttäuschung ist schon groß, da wir unseren Zuschauern daheim noch mal etwas bieten wollten“, sagt Jockisch. „Wir sind aktuell auch etwas ratlos, wie es zu diesem Einbruch kam. Nun gilt es, nächsten Winter wieder unsere Reputation zu erarbeiten.“ In dieser Saison reicht es voraussichtlich nur für den sechsten Tabellenplatz – Bad Aibling könnte noch am ESC vorbeiziehen.

Die Mannschaft wird die Saison noch mit drei Wochen lockerem Eistraining abschließen, ehe sich die Verantwortlichen zusammensetzen und die vergangenen Monate reflektieren werden. seh

ESC Holzkirchen – EV Mittenwald 2:8 (1:2/1:2/0:4)

ESC: Matha (Halmbacher) - Dirigo, S. Walter, Büchl, Hofmiller, Brindlinger, Waizmann - Nusser, Greiter, Kestler, F. Walter, Köppl, Moller, Peters, Koll, Erpenbach, Hauff.

Torfolge: 0:1 (6.) Mutz (Morgan), 1:1 (12.) F. Walter (Greiter), 1:2 (18.) Hornsteiner, 2:2 (25.) Koll (Köppl), 2:3 (25.) Witting (Morgan, Mutz), 2:4 (26.) Artus (Morgan), 2:5 (45.) Gastmeir, 2:6 (46.) Felix (Hornsteiner), 2:7 (52.) Mutz (Morgan, Witting), 2:8 (56.) Mutz (Radu).