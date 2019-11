Mit einer Neuverpflichtung: Zwei starke Konkurrenten für den ESC Holzkirchen

Zwei Partien am Wochenende

Drei Spiele, drei Siege lautet die Bilanz des ESC Holzkirchen. An diesem Wochenende geht es für das Team von Trainer Christian Frütel in der Eishockey-Bezirksliga 2 aber in die Vollen.

ESC Holzkirchen schätzt Gebensbach stark ein

Während die Holzkirchner gegen Aich noch vom Heimvorteil im Freiluftstadion profitieren könnten, wird gerade das Duell mit Gebensbach eine schwierige Angelegenheit. Das Team gilt als kompakt, sowohl läuferisch, kämpferisch als auch spielerisch stark. Mit einem Sieg im direkten Aufeinandertreffen würde der ESC aber in der Tabelle am ESV vorbeiziehen. Aich dagegen liegt vier Punkte hinter Holzkirchen – darf aber keinesfalls unterschätzt werden. „In den vergangenen Jahren haben sie immer oben mitgespielt“, sagt Frütel und fordert von seiner Mannschaft in beiden Begegnungen, die richtige Einstellung. „Dann können wir auch beide gewinnen.“

Allerdings muss der ESC einige Ausfälle verschmerzen. Kilian Abeltshauser fällt nach seinem Innenbandriss vom letzten Spieltag mindestens bis zum Jahresende aus. Johann Bosch kämpft mit Schmerzen im Handgelenk und pausiert zumindest am Freitag – ob er am Sonntag dabei sein wird, ist fraglich. Zudem fehlt Florian Dirigo aus privaten Gründen höchstwahrscheinlich im Spiel gegen Gebensbach.

ESC Holzkirchen freut sich über Neuzugang

Dafür gibt es gute Neuigkeiten in Sachen Kaderstärke. Mit Benedikt Peters steht am Wochenende ein neuer Stürmer auf dem Eis. Der gebürtige Rosenheimer spielte den Großteil seiner Eishockey-Karriere in Hessen – zuletzt beim EHC Zweibrücken in der Regionalliga Süd-West. Mit seinem Umzug nach München suchte er nach einem neuen Verein und fand den ESC Holzkirchen. Erfreulich ist zudem, dass Josef Wochinger nach seiner Verletzung noch vor Saisonbeginn wieder dabei sein wird.

Mit dieser Verstärkung hofft Frütel, die Ausfälle kompensieren zu können. „Es ist ein richtungsweisendes Wochenende für uns“, sagt er. „Wenn wir es gut abschließen, wissen wir, ob wir im oberen Feld eine Rolle spielen.“ Und, ob die makellose Bilanz fortgesetzt wird.

