ESC-Nachwuchs gelingt Ehrentreffer gegen kanadische High-School-Mannschaft

Vor allem defensiv waren die ESC Junioren gefordert. Dabei kassierten sie in jedem Drittel vier Gegentreffer – konnten aber auch den Ehrentreffer erzielen. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die U20 des ESC Holzkirchen war einer kanadischen High-School-Mannschaft zwar klar unterlegen, erzielte aber immerhin den Ehrentreffer.

Holzkirchen – Wenn das Flutlicht im Holzkirchner Hubertusstadion angeht, ist es immer etwas Besonderes. Doch für die vereinseigene U20 dürfte der Donnerstag trotzdem eine ganz spezielle Erfahrung gewesen sein. Die ESC-Junioren trafen auf eine Auswahl der kanadischen High School École l’Odyssée Moncton, New Brunswick. „Es war ein super Erlebnis für uns alle“, beschreibt Holzkirchens Schriftführer Gero Jaegers dieses besondere Spiel. „Es war eine richtig gute Stimmung.“

Rund 300 Zuschauer fanden den Weg ins Hubertusstadion. Dabei sahen sie eine erwartbare 1:12-Niederlage. „Dass wir das Spiel jetzt nicht unbedingt hoch gewinnen würden, war uns vorher schon klar“, sagt Jaegers mit einem Lächeln auf den Lippen. „Die ersten zehn Minuten waren heftig, aber dann haben wir uns doch ein wenig gefangen.“ Obendrein gelang den ESC-Cracks in Person von Benni Ned im zweiten Drittel der Ehrentreffer. Eine spannende Veranstaltung für die Holzkirchner.

„Die Schule unternimmt einmal im Jahr eine Europa-Reise. Das haben sie vor Corona schon gemacht“, verrät Jaegers. Eine zehntägige Reise mit sechs Spielen in Deutschland und Österreich. „Da fragen sie zahlreiche Vereine aus der Region für Freundschaftsspiele an und dieses Mal haben wir uns gemeldet.“ Auch wenn einiges an Organisationsaufwand auf die ESC-Verantwortlichen zukam. Aber es hat sich gelohnt: „Es war richtig gut anzuschauen, bei ihnen kam jeder Pass an“, schwärmt Jaegers. „Das war ein ganz anderes Niveau.“ Anschließend ging es noch zu einem gemeinsamen Essen, bei dem vielleicht noch die eine oder andere Spielszene im gemütlichen Rahmen besprochen wurde. meh