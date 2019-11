Der nächste Kantersieg für ESC Holzkirchen

11:3-Auswärtssieg beim EHC Bad Aibling 1b

Auf das 5:0 folgt ein 11:3: Der ESC Holzkirchen fertigt nach dem ESC Dorfen 1b auch den EHC Bad Aibling 1b ab.

Bad Aibling – Für den ESC Holzkirchen geht es jetzt erst richtig los. Der Grund: Seit dem Wochenende verfügt das heimische Hubertusstadion wieder über Eis. Am Dienstag kann die Mannschaft von Coach Christian Frütel erstmals gewissermaßen zu Hause trainieren. „Für uns ist es wichtig, dass wir in der Zeit davor nicht zu viele Punkte liegen lassen“, erklärt Frütel. Der 11:3-Kantersieg in Bad Aibling war daher für die ESC-Ambitionen in dieser Saison überaus wichtig.

ESC Holzkirchens Trainer ärgert sich über Gegentore

Unabhängig vom Ergebnis war der ESC-Coach mit der Leistung seines Teams aber nur bedingt zufrieden. „Insgesamt war es ein ungefährdeter Sieg“, stellt Frütel klar. „Trotzdem haben wir unnötige Gegentore bekommen.“ Vor allem meinte er das Defensivverhalten im ersten Abschnitt. Zwar lag der ESC bereits früh im Anfangsdrittel nach Toren von Benedikt Danner, Samuel Matha, Matthias Kestler und Patrick Brumec mit 4:0 vorne, ehe die Holzkirchner aber „zwei völlig unnötige Gegentore bekommen“ hätten. „Beim ersten Treffer haben wir uns einfach schlecht verhalten“, moniert der ESC-Trainer. Beim zweiten Gegentor – dem 2:5 – parierte Torhüter Stefan Quintus zunächst zwei Mal bärenstark, doch seine Vorderleute schafften es nicht, die Scheibe aus der Gefahrenzone zu bugsieren. Trotzdem gingen die Holzkirchner mit einem 6:2-Vorsprung in die Kabine.

ESC Holzkirchen kann endlich auf heimisches Eis

„Das zweite Drittel war dann schlecht“, sagt Frütel. „Wir haben uns einfach nicht an den Spielplan gehalten.“ Zwei weitere Treffer von Matha und Benedikt Danner sorgten dennoch für eine 8:3-Führung nach 40 Minuten. „Danach haben sich meine Spieler auch wieder gefangen“, sagt Frütel. „Ich bin insgesamt zufrieden, gerade wegen der wenigen Eiszeiten, die wir in der Frühphase der Saison zur Verfügung haben.“ Drei weitere Tore im Schlussabschnitt durch Kilian Abeltshauser, Paul Greiter und Sebastian Danner machten letztlich den 11:3-Kantersieg perfekt. Nicht zuletzt deswegen ist die Vorfreude auf Dienstag groß, wenn es endlich wieder aufs heimische Eis geht.

EHC Bad Aibling 1b – ESC Holzkirchen 3:11 (2:6/1:2/0:3)

Tore: B. Danner (3), Matha (2), K. Abeltshauser (2), Kestler, Brumec, Greiter, S. Danner.