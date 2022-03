Rosige Aussichten beim ESC-Nachwuchs - Neues bei der Stadionfrage

Teilen

15 Siege in 15 Spielen hat die U13 des ESC Holzkirchen in dieser Saison eingefahren. Um auch die Zukunft der Nachwuchscracks sicherzustellen, soll das Eisstadion auf Vordermann gebracht werden. Eine zweite U13 denkbar Stadion soll saniert werden © ESC

Der ESC Holzkirchen blickt aufgrund des starken Nachwuchses einer rosigen Zukunft entgegen. Und auch beim Stadion tut sich was.

Holzkirchen – Langjährige Anhänger des ESC Holzkirchen erinnern sich gerne an die goldenen Zeiten der Sechziger und frühen Siebziger Jahre. Als Holzkirchen zeitweise in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga spielte und 1967 sogar deutscher Oberliga-Pokalsieger wurde. Einer der größten Erfolge des Vereins. Ein weiterer: der Gewinn der Deutschen Jugendmeisterschaft 1971.

Diese Zeiten liegen lange zurück. Die erste Mannschaft steckt seit Jahren in der Bezirksliga fest. Die Playoffs und damit die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga verpasste der ESC in diesem Winter mit 17 Punkten Rückstand deutlich. Doch: Die Zeichen stehen auf Umbruch.

Und wie schon 1971 ist es die Jugend, die Erfolgsgeschichten schreibt. Die U13 etwa, die nach 15 Siegen in 15 Spielen und einer beeindruckenden Tordifferenz von plus 144 frühzeitig als Meister ihrer Gruppe feststeht. Ähnlich beeindruckend präsentiert sich die U15, die ebenfalls die Tabelle anführt. Auch die U11 blieb in diesem Winter ungeschlagen.

Zweite U13-Mannschaft denkbar

Doch: Ein Aufstieg im Jugendbereich ist häufig eine knifflige Entscheidung. Schließlich trägt die Bürde der schwereren Liga nicht mehr unbedingt die Aufstiegsmannschaft. Sondern die folgenden Jahrgänge, während die Aufsteiger in die höhere Altersklasse vorrücken. Doch in diesem Winter möchte es Holzkirchen sowohl bei der U13 als auch bei der U15 mit der besseren Spielklasse versuchen. Den nachfolgenden Jahrgängen sei die Landesliga zuzutrauen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts.

Während viele Amateurvereine kämpfen, eigenständige Jugendmannschaften zu stellen, läuft es beim ESC in dieser Hinsicht richtig gut. „Wir denken aktuell sogar darüber nach, in der U13 zwei Mannschaften zu melden – so viele Kinder haben wir im Training“, berichtet ESC-Schriftführer Gero Jaegers. Die Früchte der starken Jugendarbeit sollen langfristig in der ersten Mannschaft geerntet werden. Schon in dieser Saison kamen einige Spieler aus der eigenen Jugend zum Zug. Diese Entwicklung soll sich fortsetzen.

Lesen Sie auch G7-Gipfel: Einsatzkräfte bereiten sich vor - Enorme Sonderförderung für Feuerwehr Die Sportfliegergruppe Werdenfels muss wegen des G7-Gipfels lange Zeit auf ihre Startbahn verzichten. Was auf die Freiwilligen Feuerwehren Murnau und Ohlstadt genau zukommt, ist noch nicht klar. G7-Gipfel: Einsatzkräfte bereiten sich vor - Enorme Sonderförderung für Feuerwehr Drei Premierensieger bei Sportlerwahl - Mannschaft verteidigt Titel Bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2021 im Landkreis Miesbach stehen drei Sieger erstmals ganz oben auf dem Stockerl. Die Mannschaft verteidigt den Titel. Drei Premierensieger bei Sportlerwahl - Mannschaft verteidigt Titel

Damoklesschwert Hubertusstadion

Bei all den positiven Nachrichten schwebt die Stadionfrage wie ein Damoklesschwert über dem ESC. Das Hubertusstadion mag zwar für Nostalgiker seinen Charme haben. Die gut 60 Jahre alte Heimat des ESC hat aber vor allem Nachteile: Mit circa vier Monaten Eis pro Jahr ist der Verein gegenüber anderen Klubs klar im Hintertreffen. Der Eishockey-Betrieb war zwar während der Saison einigermaßen reibungslos möglich. Doch die Mängel des veralteten Stadions häufen sich und eine Sorge macht sich immer breiter: „Was, wenn wir in einem Winter – beispielsweise aufgrund von Problemen mit der Kältemaschine – das Stadion nicht nutzen können?“, fragt Zweiter Vorsitzender Stefan Schuster. „Dann können wir dichtmachen.“ Zwar bestehen Pläne einer Holzkirchner Eis- und Mehrzweckhalle. Bislang handelt es sich aber nur um Ideen und Vorschläge. Eine Frage von Jahren, vielleicht Jahrzehnten, statt Monaten.

Dieses Risiko möchte man an der Thanner Straße nicht mehr in Kauf nehmen. Stattdessen ist der ESC-Vorstand mit dem Markt Holzkirchen im engen Austausch, um die Möglichkeiten einer Renovierung zu prüfen. Die Gespräche verliefen mehr als vielversprechend. Derzeit läuft eine Bodenprüfung. Bringt diese keine unangenehmen Überraschungen zum Vorschein, steht einer Renovierung eigentlich nichts mehr im Wege. „Ich glaube, die Chancen liegen bei 90 Prozent“, sagt Schuster. „Die Gemeinde und der Bürgermeister stehen hinter den Umbaumaßnahmen und sehen auch die Notwendigkeit dafür.“

Renovierung wohl ab Frühjahr 2023

Konkret geht es um den Eisplatz. Dieser soll vom Fundament über die Rohrleitungen und die Vereisungstechnologie bis hin zum Boden erneuert werden. Zudem sind Multifunktionsböden geplant, die eine Nutzung der Fläche im Sommer ermöglichen. Weiterhin sollen die Holzbanden gegen Kunststoffbanden und die darüber liegenden Netze gegen sicherere Plexiglasscheiben ausgetauscht werden. Für die Betriebssicherheit dringend notwendige Schritte. Auch die veraltete Kältemaschine soll durch ein neueres Exemplar ersetzt werden. Die Vorteile: besserer Schallschutz für die Anwohner sowie ein nachhaltigerer Betrieb.

Wenn alles gut läuft, könnte die Renovierung noch in diesem Jahr beginnen und sogar vor dem Start der nächsten Saison fertiggestellt werden. „Realistischer ist aber, dass wir im Frühjahr 2023 beginnen“, erwidert Schuster. „Aber diesen einen Winter werden wir schon noch schaffen.“ Um dann – hoffentlich –bald in einem Stadion heimisch zu sein, das neben einer sinnvollen Modernisierung nach wie vor genug Raum für Nostalgiker bietet.