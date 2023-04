Saisonrückblick ESC Holzkirchen: Ganze Spielzeit eine Achterbahnfahrt

Fehlende Konstanz

Von Sofia Eham schließen

Dem ESC Holzkirchen fehlt in der Saison 2022/23 die Konstanz, sodass die ganze Spielzeit einer Achterbahnfahrt gleicht.

Holzkirchen – Für den ESC Holzkirchen war die Bezirksligasaison bereits Anfang Februar beendet. Als Tabellensechster, mit 21 Punkten weniger auf dem Zettel als der Erst- und Zweitplatzierte, war eine Playoff-Teilnahme schon früh vom Tisch. Diese war zwar auch nicht das ausgeschriebene Ziel. Einen Platz in der oberen Tabellenhälfte hatte sich der ESC im Vorfeld allerdings schon erhofft.

Zum Saisonbeginn stand vor allem im Vordergrund, mit dem neuen Trainer Sebastian Fottner gut zusammenzuarbeiten und dessen System zu verinnerlichen. Das gelang in Teilen. Was sich allerdings wie ein roter Faden durch die Saison zog, war die fehlende Konstanz. Der Eishockey-Winter wurde so zur Achterbahnfahrt. Auf eine Auftaktniederlage gegen Farchant folgte ein 12:2-Kantersieg gegen Geretsried, darauf unterlag man jedoch in Waldkraiburg. Und so ging es auch über die kommenden Wochen weiter. Der Mannschaft gelangen keine zwei Siege in Folge. Auf starke Auftritte wie beim Auswärtssieg in Mittenwald folgte Ernüchterung.

Die großen Mankos, die regelmäßig auftraten, waren die fehlende Konzentration über die vollen 60 Spielminuten sowie die mangelnde Chancenverwertung. Die Verantwortlichen beim ESC erklären sich dies vor allem mit den vielen Ausfällen im Training und zu den Spielen. Verletzungen, Krankheiten und einige Sperren sorgten regelmäßig für nicht optimale Voraussetzungen. „Unser Ziel für die kommende Saison wäre, häufiger mit voller Kapelle zu spielen“, sagt ESC-Teammanager Jürgen Jockisch.

Gut vorstellbar ist deshalb auch, sich noch zu verstärken. Sicher ist hingegen bereits, dass die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam weitergeht. seh