Saisonstart für den ESC Holzkirchen beim ESC Dorfen – Kader stark verjüngt

„Die Jungen dürfen Fehler machen“

Wohin soll die Reise des ESC Holzkirchen gehen? Die Vorbereitung verlief durchaus positiv. Beim ESC Dorfen will die Mannschaft nun mit einem Sieg in die Saison starten.

Holzkirchen – Wohin soll die Reise des ESC Holzkirchen gehen? „Wenn wir so spielen wie am Freitag, jedenfalls nicht in die Playoffs“, meint ESC-Coach Christian Frütel mit einem Hauch von Ironie. Gemeint ist die 2:6-Niederlage im Pokal gegen den EV Berchtesgaden – der letzte Härtetest vorm Saisonstart.

ESC Holzkirchen zufrieden mit Vorbereitung

Auch wenn die Generalprobe misslang – der Rest der Vorbereitung verlief durchaus positiv. Die Trainingsbeteiligung war hoch und aktiv. Dieses Engagement trug in den Vorbereitungsspielen Früchte: Gegen die SG Bayersoien/Peiting (Bezirksliga) gewann der ESC ein kämpferisches Spiel mit 6:4. Im zweiten Test gegen den SC Reichersbeuern mussten sich die Holzkirchner zwar mit 2:3 geschlagen geben. Doch gegen den Landesligisten sei laut Frütel kaum ein qualitativer Unterschied zu sehen gewesen. Er war auch mit diesem Spiel sehr zufrieden.

Weiter ging es mit einem zweitägigen Trainingslager in Kitzbühel. 23 Spieler waren dabei und trainierten pro Tag zwei Mal zwei Stunden. „Es war aus meiner Sicht das beste Trainingslager seit Langem“, findet Frütel. „Die Mannschaft hat eine super Einstellung gezeigt und klasse mitgearbeitet.“

Trainer schätzt Gruppe 2 stärker ein

Soweit so gut, doch das Pokalspiel gegen den Ligakonkurrenten zeigte auch, dass Holzkirchen noch einiges zu tun hat – und für diese Saison nicht zu den Topfavoriten für die beiden Playoff-Plätze zählt. Zumal Frütel die neu zugeteilte Gruppe als stärker und enger einstuft, als in den vergangenen Saisons. Für ihn ist der EHC Waldkraiburg Topfavorit, danach ist alles offen. Er warnt: „Solche Spiele, bei denen du Punkte einplanen kannst, gibt es nicht mehr.“

Nicht leicht für eine Mannschaft, die sich gerade stark verjüngt. Deshalb ist eine Platzierung unter den besten Zwei für Frütel in diesem Winter ausnahmsweise nicht das Hauptziel: „Gerade die Jungen können und dürfen Fehler machen – sie müssen integriert werden und Zeit bekommen“, sagt er. „Für mich ist das Wichtigste, dass die Mannschaft zusammenwächst.“

ESC Holzkirchen optimistisch für Saisonstart

Für den Start in die neue Saison ist Holzkirchen beim ESC Dorfen zu Gast. Der hat die Saison bereits mit einem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen erfolgreich begonnen, ist Frütel aber noch völlig unbekannt. „Wenn wir unseren Job machen, schaffen wir es, gegen jeden Gegner mitzuhalten“, meint er. „Ich bin von meiner Mannschaft vollkommen überzeugt.“ Das Omen hat er auf seiner Seite: Eine verpatzte Generalprobe verheißt normalerweise etwas Gutes.

