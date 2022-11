Schützenfest zum Heimauftakt: ESC Holzkirchen schießt Geretsried 1b ab

Vor dem Geretsrieder Tor spielte sich ein Großteil der Partie ab. Der ESC Holzkirchen schenkte den Gästen ein volles Dutzend an Gegentreffern ein. © Thomas Plettenberg

Das nennt man mal einen Heimauftakt: Der ESC Holzkirchen schenkte dem ESC Geretsried 1b gleich ein Dutzend Gegentreffer ein.

Holzkirchen – An der Chancenverwertung hatte es beim ESC Holzkirchen beim ersten Saisonspiel noch gehakt. Nun bewies die Mannschaft ihrem neuen Coach Sebastian Fottner, dass sie auch anders kann: Zwölf Tore gelangen den Hausherren gegen die Zweitvertretung der Riverrats aus Geretsried. Sinnbildhaft für diesen Erfolg war ausgerechnet der letzte Treffer: Florian Dirigo haute die Scheibe beim Bully in der eigenen Hälfte einfach mal in Richtung gegnerischem Tor – und traf zum 12:2-Endstand. „Man muss einfach auf die Kiste schießen, dann fällt schon mal ein Tor“, kommentiert Jürgen Jockisch, Teammanager des ESC.

Das hatte sich an diesem Abend aber nicht nur Dirigo gedacht. Schon im ersten Drittel zeigte Holzkirchen eine starke Leistung – und im Vergleich zur Vorwoche eben auch eine gnadenlose Chancenverwertung. Durch den Treffer von Maximilian Köppl gingen die Hausherren früh in Führung. Es folgten fünf weitere Tore bis zur Pause. „Im zweiten Drittel haben wir nicht mehr mit der letzten Konsequenz gespielt“, findet Fottner. So kam auch Geretsried zu einem Tor und verkürzte den Abstand. Drei weitere Holzkirchner Treffer im Mitteldrittel machten aber die Resthoffnung auf Auswärtspunkte zunichte.

„Im letzten Drittel spielten wir die Zeit kontrolliert herunter“, sagt der Holzkirchner Coach. Auch dieser Spielabschnitt endete 3:1 für sein Team. „Ich kann nur allen Spielern ein Lob aussprechen. Sie haben eine gute Arbeit gemacht.“ Mit einem Sieg im zweiten Spiel ist Holzkirchen nun endgültig in der neuen Saison angekommen und hofft, auch am kommenden Sonntag gegen Waldkraiburg auf eine hohe Effektivität. seh

ESC Holzkirchen – ESC Geretsried 1b 12:2 (6:0/3:1/3:1)

ESC: Schlickenrieder (Matha) - Dirigo, S. Walter, Büchl, Hofmiller, Brindlinger, Waizmann - Nusser, Kestler, F. Walter, Schweighofer, Köppl, Peters, Abeltshauser, Erpenbach.

Torfolge: 1:0 (3.) Köppl, 2:0 (7.) Kestler (Hofmiller), 3:0 (11.) Abeltshauser (Schweighofer), 4:0 (13.) Abeltshauser (Schweighofer), 5:0 (17.) Erpenbach (Peters, Schweighofer), 6:0 (19.) Peters - 6:1 (25.) Wischnewsy (Friedl), 7:1 (26.) Abeltshauser, 8:1 (31.) Peters (Abeltshauser, Schweighofer), 9:1 (40.) Peters (Abeltshauser) - 10:1 (41.) Abeltshauser (Schweighofer), 10:2 (56.) Ries (Ehgartmer, Hoffmann), 11:2 (58.) Hofmiller (Büchl), 12:2 (60.) Dirigo.