Wegweisende Wochen für ESC Holzkirchen

Sebastian Fottner hofft, drei Reihen aufstellen zu können. © THOMAS PLETTENBERG

Beim EHC Bad Aibling 1b will der ESC Holzkirchen Selbstvertrauen für das Back-to-Back-Derby gegen die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b sammeln.

Holzkirchen – Der ESC Holzkirchen startet pünktlich zu den Feiertagen in die heiße Phase in der Bezirksliga Süd. Nach einem spielfreien Wochenende ist die Mannschaft um Trainer Sebastian Fottner am heutigen Freitag beim EHC Bad Aibling 1b zu Gast, ehe am kommenden Montag, 26. Dezember, und am Sonntag, 8. Januar 2023, die Derby-Begegnungen mit der SG Miesbach 1c/Schliersee 1b anstehen.

Im Derby-Fieber ist man aber noch nicht, der Fokus liegt gerade ganz klar auf Bad Aibling „Wir denken von Spiel zu Spiel – und dazwischen an Weihnachten“, sagt Jürgen Jockisch, Teammanager der ersten Mannschaft vom ESC. Im vergangenen Winter konnten die Holzkirchner gegen Bad Aibling zwei Siege einfahren. Selbiges wäre auch dieses Mal das Ziel. Schon allein, um den Kontrahenten in der Tabelle nicht vorbeiziehen zu lassen: Aktuell liegen die Aiblinger punktgleich direkt hinter Holzkirchen. „Unterschätzen dürfen wir sie auf keinen Fall“, fordert Jockisch. „Die letzten Wochen haben gezeigt, wie eng diese Gruppe ist und dass jedes Team vermeintlich stärkere Gegner ärgern kann.“

Hinzu kommt, dass „so eine 1b-Mannschaft immer eine Wundertüte ist“, wie Trainer Fottner findet. Wobei die erste Mannschaft der Aiblinger zeitgleich beim SC Forst zu Gast ist. Allzu viel Unterstützung dürfte es von dieser Seite also nicht geben. Allerdings steht Fottner einmal mehr vor der Herausforderung, einen guten Kader zusammenzustellen. Denn erneut kränkeln einige Spieler. Trotzdem hofft er, auf drei Reihen zurückgreifen zu können. seh