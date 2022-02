Zusatzspiel im Hubertusstadion: ESC empfängt Geretsried 1b

MIt einem Sieg wollen sich die ESC-Cracks von ihren Heimfans aus dem Winter verabschieden. Die Aufgabe dürfte schwerer sein, als es zunächst scheint. © Thomas Plettenberg

Der ESC Holzkirchen empfängt den ESC Gerestried 1b zum letzten Heimspiel der Saison im Hubertusstadion.

Holzkirchen – Für den ESC Holzkirchen steht am Sonntag das letzte Heimspiel an – und das ist auch noch ein geschenktes. Denn das Rückspiel gegen Geretsried musste verschoben werden, inklusive Ortsverlegung. Das kommt Holzkirchen aber ganz gelegen. So erhält die Mannschaft um Trainer Markus Nachtmann die Chance, sich zu Hause noch mal mit einer ordentlichen Leistung zu verabschieden. Und so ist auch das klare Ziel für den Sonntag: Den Fans noch einen letzten Heimsieg für diesen Winter bescheren.

Nach wie vor ist der ESC aber von Verletzungs- und Krankheitsausfällen geplagt. „Wir müssen versuchen, trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen“, sagt Jürgen Jockisch, ESC-Teammanager. Die River Rats könnten sich derweilen Verstärkung aus der ersten Mannschaft holen, die am Sonntag frei hat.

Da die Bezirksliga-Mannschaft mit lediglich vier Punkten das Schlusslicht bildet, käme diese Hilfe womöglich ganz gelegen. Davon möchte man sich in Holzkirchen aber auf keinen Fall einschüchtern lassen. „Unser Ziel für die verbleibenden zwei Spiele ist es, uns in der Tabelle zu stabilisieren“, sagt Jockisch.

Nach dem Heimspiel gegen Geretsried steht noch das Nachholspiel gegen den EV Aich an. Mit zwei Siegen hätte Holzkirchen, anders als zunächst berichtet, noch die Chance, auf den vierten Platz vorzurücken. seh