ESV Gebensbach: Bertl sagt Servus

Von: Helmut Findelsberger

Zum Abschied eine Foto-Collage mit einem Streifzug durch seine Karriere erhielt Manuel Bertl (l.) von ESV-Vorstand Peter Kerscher und Alex Aigner (r.). © Foto: Dominik Findelsberger

Die eine oder andere Träne konnte Manuel Bertl am Ende mit Mühe gerade noch so zurückhalten. „So ein Abschiedsspiel ist wohl der Traum jedes Spielers“, stellte Sergej Demcenko, einer seiner Trainer, fest.

Gebensbach – Es war wirklich eine rauschende Abschiedsparty am Sonntagmittag im Dorfener Dr.-Rudolf-Stadion für den Kapitän der Gebensbacher Bezirksligamannschaft.

Mit seinen 316 Spielen ist der 37-Jährige Siebter der ESV-Hitliste, Elfter mit 83 Treffern und in der Scorer-Wertung Neunter mit 215 Punkten. 10:10 endete das Spiel über zweimal 45 Minuten ohne Stoppen der Uhr zwischen der aktuellen ESV-Mannschaft und einer Auswahl Ex-ESV-Spieler. Für vermeintliche Fouls gab’s Penaltys, deshalb diese Trefferflut. Das Ergebnis war aber Nebensache, im Mittelpunkt stand die Ehrung und Verabschiedung Bertls durch den Vorsitzenden Peter Kerscher und den langjährigen Sportlichen Leiter Alexander Aigner (zugleich Organisator) sowie die Party auf und neben dem Eis.

Das sagten die Weggefährten über Manuel Bertl:

Peter Kerscher, seit 2001 Vorsitzender des ESV: „Ich kann mich noch erinnern, nach dem zweiten Abstieg aus der Landesliga, als sich Mannschaft und Sportausschuss praktisch aufgelöst hatten. Im März war nicht mehr viel Substanz da. Da haben wir uns im Sommer getroffen, und die Spieler Mauel Bertl, Torhüter Martin Lainer, der langjährige Kapitän Alex Aigner und Johann Petermaier haben angepackt. Ohne die gäbe es unsere Erste vielleicht nicht mehr. Vor allem Bertl, der ja kein Ur-Gebensbacher war, und Lainer als Waldkraiburger haben mir imponiert und dafür gesorgt, dass es weiterging. Als Feierbiest bei unseren Veranstaltungen habe ich ihn auch kennengelernt, aber das gehört halt auch dazu. Er ist nach Anzahl der Spiele unter den Top Sieben, das sagt auch viel“.

Alexander Aigner, unter anderem langjähriger Mannschaftskamerad seit Nachwuchszeiten: „Er hat diesen Abschied wirklich verdient und ich habe dies für ihn gerne gemacht. Alle haben sofort zugesagt und sind für den Berte gerne gekommen. Ich bin sein Trauzeuge, und wir sind beste Freunde. 30 Jahre Eishockey miteinander, das verbindet. Ich finde sogar, dass es für ihn als Eishockeyspieler der falsche Zeitpunkt zum Aufhören ist. Er ist unter jedem Trainer besser geworden, und Heinz Zerres hat aus ihm in puncto Taktik und Mannschaftsspiel noch mal was rausgeholt. Ich finde es schade, aber er wollte selbst bestimmen können, wann Schluss ist“.

Sergej Demcenko, ESV-Trainer (2012-17) und auch als Aktiver dabei: „Ich glaube, ich war am längsten sein Trainer. Ich habe ihn bereits als reifen Spieler und Kapitän erlebt. Er war ein Führungsspieler, Kämpfer, läuferisch sehr gut ausgebildet und mit Herz und Seele dabei. Ich finde, er hätte noch weiterspielen können. Er ist immer noch so fit, wie damals als ich aufgehört habe. Von dieser Veranstaltung bin ich schwer beeindruckt. So ein Abschiedsspiel ist wohl der Traum jedes Spielers, und er hat es verdient. Er war nicht nur ein Teamplayer auf dem Eis, sondern auch so für seinen ESV Gebensbach immer da. Solche Leute gibt es in meinen Augen in der heutigen Zeit nicht mehr viele“.

