Gestern Gebensbach, jetzt Jakutsk

Eishockey – Vitalii Mikhailchenko

Nach sechs Monaten Gast im Eishockeydorf, wurde Vitalii Mikhailchenko jetzt verabschiedet.

Gebensbach – Sechs Monate war er Gast im Eishockeydorf, jetzt wurde Vitalii Mikhailchenko verabschiedet. Bei der Familie von Johann Petermaier, einem Urgestein des Gebensbacher Eishockeys, hatte er gewohnt und so auch Anschluss gefunden.

„Ein russischer Eishockeyspieler mit Familienanschluss in Gebensbach“ – das ist gar nicht so neu. Von 1996 bis 1998 war der Moskauer Roman Roudykh in zwei Landesliga-Spielzeiten für den ESV auf Torejagd gegangen.

Der Kontakt zu Mikhailichenko war über Trainer Sergej Demcenko bei dessen Russland-Urlaub im Juli 2016 zustande gekommen. Mitte September landete der 22-Jährige beim ESV. Er kam mit seiner freundlichen und offenen Art sofort gut an, auch wenn es sprachlich große Barrieren gab. Demcenko konnte als Dolmetscher schließlich nicht immer anwesend sein.

Auf dem Eis überzeugte er mit seiner Schnelligkeit und Technik von der ersten Trainingseinheit an. In den Testspielen war er noch mit Gastspielgenehmigung dabei. Als Petermaier dann verkündete, „der Vitalii kann bei uns kostenlos wohnen und wird verpflegt“, konnte Martin Fruhmann, beim ESV der Fachmann für alle Verbandsangelegenheiten, loslegen. Freigabe vom Russischen Verband, zahlreiche Bestätigungen von IIHF, DEB, BEV, die internationale Transferkarte sowie eine Krankenversicherung mussten beschafft werden, ehe pünktlich zum ersten Pflichtspiel am 21. Oktober in Berchtesgaden der Spielerpass da war. 19 Pflichtspiele mit zwölf Toren und elf Vorlagen mit dem Bezirksligateam des ESV stehen für ihn zu Buche. Mehr Treffern oder verwerteten Assists stand wohl das Aufeinandertreffen verschiedener Eishockeykulturen sowie Sprachbarrieren im Weg.

In der U 23-Spielgemeinschaft mit Dorfen wurde er zum absoluten Leistungsträger und belebenden Element. Die Verantwortlichen hätten alles unternommen, um seinen Aufenthalt für die restlichen Spiele der Playoffs zu verlängern. Da gab es aber nichts nachzuverhandeln. Das Visum hatte ein Ablaufdatum, an dem nicht zu rütteln war, und so ging nun der Flieger Richtung Moskau. Zwei Tage vorher hatte in Geratsberg die Abschiedsparty stattgefunden – nicht nur mit Spielern und Offiziellen beider Mannschaften, sondern auch mit neuen Freunden aus der Gebensbacher Bürgerschaft. Er hatte ja auch einiges erlebt und kennengelernt, wie etwa den Kraut- und Rübenmarkt, die Christbaumversteigerung und mehrere Faschingsbälle.

Nach zwei Flügen und 30-stündiger Zugfahrt ist er am Samstag angekommen in seiner sibirischen Heimatstadt Tynda in der Nähe von Jakutsk. Mikhailichenko wird dort als Spengler oder Schlosser arbeiten. Eishockey würde er „am liebsten bei meinen Freunden beim ESV“ spielen.

helmut findelsberger