Gebensbach gewinnt 5:1 gegen Berchtesgaden

Hoher Sieg gegen kleines Aufgebot

Der ESV Gebensbach besiegt das punktelose Tabellenschlusslicht EV Berchtesgaden mit 5:1.

Gebensbach – Mit einem letztlich doch souveränen und ungefährdeten 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)-Sieg gegen das punktlose Schlusslicht EV Berchtesgaden konnten die Puckjäger des ESV Gebensbach den nächsten Dreier verbuchen.

Gegen das Mini-Aufgebot der Gäste mit nur elf Feldspielern war es auf Gebensbacher Seite fast die Hälfte der Spielzeit ein Festival der vergebenen Torchancen. ESV-Trainer Alex Schrödinger konnte mit 17 Feldspielern plus zwei Torhütern seine „volle Kapelle“ aufbieten. Die erspielte sich von Beginn weg sehr gute Tormöglichkeiten, aber mit dem Glück des Tüchtigen konnte Berchtesgadens junger österreichischer Torhüter Fabio Fürlinger sein Heiligtum sauber halten.

Martin Lainer im ESV-Tor musste bei Gäste-Kontern auf der Hut sein. Die einzige Strafzeit in diesem ersten Spielabschnitt kassierte der EVB, und diese veredelte Patrik Samanski zum 1:0. Richtig schlechte fünf Gebensbacher Minuten folgten nach Wiederbeginn, und Lainer hatte einige brenzlige Situationen zu meistern. Die erste Strafzeit brachte die Wende: Florian Panthaler konnte in Unterzahl zum 2:0 auf und davon stürmen. In den restlichen 13 Minuten bis zur erneuten Pause brannte der ESV ein Angriffs-Feuerwerk ab, jedoch ließ die Ausbeute etwas zu wünschen übrig. Immerhin: Unwiderstehlich ließ Daniel Pamula beim 3:0 seine Gegenspieler stehen.

Auch bedingt durch drei Strafzeiten fand der ESV im letzten Spielabschnitt lange nicht zu seinem Kombinationsspiel zurück. Ein verdeckter Schuss von Berchtesgadens Kapitän Sylvester Brandner rutschte unglücklich für Lainer zum 1:3 durch. In doppelter numerischer Unterzahl musste Verteidiger Rudi Mayer in Torwartmanier einen weiteren Gegentreffer verhindern. Noch mit vier gegen fünf versenkte Florian Panthaler ein Unterzahl-Break von Pamula zum vorentscheidenden 4:1. Unnachahmlich setzte Samanski den Schlusspunkt zum 5:1 (57.).

Statistik

Tore/Assists: 1:0 (8.) Samanski (Beham/5-4), 2:0 (28.) F. Panthaler (Reiter, Weindl/4-5), 3:0 (33.) Pamula, 3:1 (49.) Brandner (Zern), 4:1 (54.) F. Panthaler (Pamula, Hobmaier/4-5), 5:1 (57.) Samanski (Selmair) – Schiedsrichter: Albert Aschenbrenner, Michael Peisl – Zuschauer: 110 – Strafminuten: Gebensbach 10, Berchtesgaden 4.

Helmut Findelsberger