ESV schlägt den Favoriten im Penaltyschießen

In die Zange genommen: Die Gebensbacher Jonas Weindl (l.) und Manuel Bertl (r.) wollen Matthew Punturerie stoppen.

Eishockey – Bezirksliga

Ins Penaltyschießen musste der ESV Gebensbach am Sonntagabend vor rund 400 Zuschauern in der Dorfener Dr. Rudolf-Halle, ehe der EV Aich 5:4 (1:0, 2:3, 1:1; 1:0) besiegt war.

Gebensbach– Nach gut drei Minuten war ESV-Torwart Christian Hamberger gegen Aichs Jarczyk erstmalsgefordert. In Unterzahl brannte es lichterloh vor dem ESV-Tor, und Hamberger musste dreimal abwehren. Eine Doppelchance durch Manuel Bertl und Jonas Weindl (13.) war lange Zeit das Aufregendste auf der anderen Seite. 14 Sekunden vor der Pause bugsierte Thomas Schalk nach Schrödinger-Schuss den Puck volley zum 1:0 ins EVA-Netz.

Und der ESV legte mit Beginn des zweiten Drittels ganz stark nach. Florian Remm und Florian Panthaler scheiterten erst an Keeper Messerer, aber Versuch Nummer zwei von Panthaler saß zum 2:0 (25./Beham, Hobmaier). Aichs Andreas Koller fuhr anschließend Hamberger um und kassierte zwei Strafminuten. Aber bei der Überzahl wurde nur Hamberger eine Glanztat gegen Matthew Punturerie abverlangt. Es folgte noch eine Aicher Strafe und trotzdem deren erster Treffer durch Koller (28.). Der ESV war nun von der Rolle und musste in Unterzahl den Ausgleich durch Daniel Korn (36.) einstecken. Überzahlspiel – diesmal eine fremde Sportart für den ESV –, und so kassierte man mit einem Mann mehr das 2:3 durch Punturerie (37.). Mit einem Kraftakt tankte sich immerhin Patrick Beham (36.) noch zum 3:3-Pausenstand durch.

Wie verhext kassierte der ESV dann wieder einen Treffer durch Punturerie (54.) in Überzahl. Aber Gebensbach ESV schlug zurück: Von niemandem zu bremsen war Florian Panthaler bei seinem Wahnsinns-Sololauf zum 4:4 (56.).

Fünf Mann waren jeweils nötig zur Entscheidung im Penaltyschießen. Alex Schrödinger verwandelte cool und Hamberger stoppte noch Aichs Jazcyk. Das war’s.

Helmut Findelsberger





Statistik

Schiedsrichter: Marcus Bleier, Thomas Köwer. – Strafminuten: Gebensbach 14, Aich 16.