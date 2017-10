Gebensbach dreht Derby gegen Dorfen

Bezirksliga

Gebensbach – Packend, kampfbetont, aber jederzeit fair war es, dieses Lokalderby nach 18 Jahren Pause. Mit 5:3 Toren (2:3, 1:0, 2:0) gewann der ESV Gebensbach am Freitagabend den Bezirksliga-Auftakt gegen den ESC Dorfen 1b. Dabei machte der ESV einen 1:3-Rückstand wett.

Mit Domenic Schnirch, Alexander Voglhuber und Dominik Steierer aus dem Bayernliga-Kader war die Dorfener 1b gut verstärkt. Nachdem der 41-jährige Edi Seisenberger mit einem Solo an ESV-Keeper Christian Hamberger gescheitert war, jagte im Gegenzug Florian Panthaler den Puck zum 1:0 unter die Latte des ESC-Kastens.

Schnirch hatte aber die Antwort zum 1:1 schnell parat. Und zwei ESV-Strafzeiten bestraften Dominik Gerbl und Seisenberger zur Dorfener 3:1-Führung. Es folgte ein Gebensbacher Anrennen, aber der 18-jährige Kilian Ober war nicht zu bezwingen. Mit Gewalt drückte Panthaler in Überzahl den Puck zum 2:3 über die Linie.

In dem rasanten ersten Drittel schienen beide Mannschaften Zielwasser und Pulver aufgebraucht zu haben. Vier Strafminuten gegen den ESV und gar zehn gegen den ESC verpufften fast gänzlich ohne Flurschaden. Selbst volle zwei Minuten in doppelter Überzahl nach 25 Minuten konnten die Gebensbacher nicht nutzen. Erst als mit Quirin Brugger zum vierten Mal in diesem zweiten Abschnitt ein Eispirat auf die Strafbank musste, war Patrick Beham im Nachschuss zum 3:3 erfolgreich (36.).

Das Schlussdrittel eröffneten Voglhuber und Lönnig mit einem ESC-Sturmlauf. In Unterzahl zog dann Jonas Weindl auf und davon, und es stand 4:3 für Gebensbach. Lichterloh brannte es immer wieder vor dem überragenden Hamberger. Mit dem 5:3 durch Beham (46.) bekam der ESV die Partie unter Kontrolle und brachte den Sieg nach Hause.

Statistik:

Tore/Assists: 1:0 (3.) Fl. Panthaler (Alexander Schrödinger), 1:1 (5.) Schnirch (Simon Ober, Seisenberger), 1:2 (6.) Gerbl (Seisenberger, Lönnig/5-4), 1:3 (7.) Seisenberger (Gerbl, Thomas Mittermeier / 5-4), 2:3 (16.) Fl. Panthaler (Schrödinger/5-4), 3:3 (36.) Beham (Laurin Hobmaier/5-4), 4:3 (43.) Weindl (4-5); 5:3 (46.) Beham (Thomas Schalk, Hobmaier). – SR: Markus Sperl, Rene Kittan. – Strafminuten: Gebensbach 18, Dorfen 16. (Helmut Findelsberger)