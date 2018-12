Gebensbach holt auf – und verliert

Eishockey-Bezirksliga

Im Teil zwei des Weihnachts-Doppelpacks empfängt der ESV Gebensbach am 2. Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr im Dorfener Dr.-Rudolf-Stadion die 1 b-Mannschaft des EHC Waldkraiburg zum Rückkampf.

Waldkraiburg/Gebensbach– In der Waldstadt hat es am Sonntagabend für den ESV nicht ganz gereicht. 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) gewannen die souverän an der Tabellenspitze thronenden Löwen in eigener Höhle. „Im ersten Drittel waren wir überhaupt nicht auf der Höhe“, musste Betreuer Johannes Petermaier feststellen. „Und im Schlussabschnitt waren wir beim Stand von 3:3 bei zahlreichen hundertprozentigen Tormöglichkeiten dem Sieg näher als Waldkraiburg.“

Wer seine Chancen nicht nützt, der wird meist bestraft – oder übernimmt dies sogar selber. Zwei Minuten vor Schluss wurde der Puck im eigenen Drittel vertändelt, ESV-Torwart Fabian Birk konnte einmal abwehren, aber der Nachschuss saß zum 4:3 für die Gastgeber.

Die Treffer in der Gebensbacher Aufholjagd nach einem klaren 0:3-Rückstand schossen Florian Panthaler zum 1:3 und 2:3 sowie Verteidiger Laurin Hobmaier zum 3:3.

Helmut Findelsberger