Gebensbach verabschiedet sich mit 7:4-Erfolg

Eishockey – Bezirksliga

Gebensbach – Der letzte Eindruck bleibt haften. Der ESV Gebensbach hat diesen Spruch beherzigt und den ESV Dachau am Sonntagabend im letzten Bezirksliga-Spiel der Saison mit 7:4 Toren (2:2, 0:0, 5:2) bezwungen.

Es ging sehr gut los für den gastgebenden ESV mit zwei frühen Treffern, die tollem Kombinationsspiel entsprangen. Zum 1:0 nach gut drei Minuten hatte Florian Panthaler einen Klassespielzug abgeschlossen. Verteidiger Franz Neumayr jagte dann den Puck zum 2:0 ins Kreuzeck. Die erste Strafzeit überstand der ESV dank eines starken Manuel Hammerlindl zwischen den Pfosten.

Dann näherte sich Gebensbach-Schreck Sebastian Kubitz seinem achten Saisontreffer in Duellen mit dem ESV. Zuerst blieb Hammerlindl gegen ihn noch Sieger. Seine Vorderleute „bettelten“ aber direkt um ein Gegentor, und der Kapitän der Spechte nahm die Einladung zum 1:2 an. Zum 2:2 lochte Maximilian Erber in Überzahl ein.

Der ESV fand auch nach Wiederbeginn nicht in die Spur. Eine Doppelstrafzeit nach 23 Minuten überstand er immerhin, nachdem Hammerlindl wieder mal Kubitz den Nerv gezogen hatte. Dreimal hatte Gebensbach im Mitteldrittel Überzahl, aber der Wurm war drin.

Nicht mehr wiederzuerkennen war das Heimteam im Schlussdrittel. Das schnelle 3:2 nach 23 Sekunden durch Rudi Mayer glich Dachaus Max Schön zehn Sekunden später gegen den eingewechselten Christian Hoffmann noch aus. Thomas Schalk, Florian Panthaler und Neumayr (2) sorgten aber für die 7:3-Führung. Beim Dachauer 4:7 durch Max Kronschnabl machte Hoffmann keine gute Figur. (Helmut Findelsberger)

Statistik

Tore/Assists: 1:0 (4.) Fl. Panthaler (Weindl), 2:0 (7.) Neumayr (Kl. Mayer, Bertl), 2:1 (14.) Kubitz, 2:2 (17.) Erber (5-4), 3:2 (41.) R. Mayer (Fl. Panthaler, D. Panthaler), 3:3 (41.) Schön, 4:3 (44.) Schalk (Reiter, Mikhailichenko), 5:3 (49.) Fl. Panthaler (Bertl), 6:3 (51.) Neumayr (Bertl, Mikhailichenko / 5-4), 7:3 (55.) Neumayr, 7:4 (56.) Kronschnabl. – Strafminuten: Gebensbach 10, Dachau 10. – Schiedsrichter: Michael Huber, Tobias Schwenk. – Zuschauer: 80.