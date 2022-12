Eishockey: EV Fürstenfeldbruck siegt knapp in Moosburg

Von: Dieter Metzler

Teilen

Der EV Fürstenfeldbruck (in schwarz) siegte knapp gegen den EV Moosburg. (Archivfoto) © Dieter Metzler

Nach dem 6:5-Sieg in der Verlängerung (4:2, 0:1, 1:2) des EV Fürstenfeldbruck am Freitagabend beim EV Moosburg und dem gleichzeitigen 8:5-Sieg des ESV Waldkirchen über Tabellenführer Haßfurt ist der Rückstand der Amperstädter auf den vierten Tabellenplatz auf zwei Punkte angewachsen.

Fürstenfeldbruck – Die Mannschaft von Brucks Trainer Roman Mucha macht sich nichts vor und hat sich mit der Abstiegsrunde abgefunden. Am Freitagabend liefen die Kreisstädter vor 80 Zuschauern in Moosburg erst einmal einem 0:2-Rückstand hinterher.

Doch die Mannschaft fing sich und ging am Ende des ersten Drittels mit einer 4:2-Führung in die Pause. Kresimir Schildhabel und Michal Telesz sorgten mit ihren Toren bis zur 15. Minute für den Ausgleich. Frederik Hoffmann und Mathias Jeske sorgten bei einem Überzahlspiel gar für einen Zwei-Torevorsprung. Vor allem im Mittelabschnitt zogen sich die Referees mit ihrer einseitigen Regelauslegung den Unmut der wenigen Brucker Anhänger zu. Und so kamen die Moosburger auf 4:3 heran.

So richtig Fahrt nahm die Begegnung dann im Schlussdrittel auf, als der EVF zunächst durch Jeske den Vorsprung wieder auf zwei Treffer ausbauen konnte. Doch sechs Minuten vor dem Ende verkürzte Moosburg auf 5:4.

Danach wurde es dramatisch. Zunächst erkannten die Referees einen Treffer der Moosburger zum 5:5-Ausgleich nicht an. Die Gastgeber wollten die Scheibe im Tor gesehen haben. Knapp zwei Minuten vor dem Ende nahm Moosburg seinen Goalie vom Eis. Da wenig später ein Brucker eine Zwei-Minuten-Strafe erhielt, standen sich sechs gegen vier gegenüber. Sechs Sekunden vor Schluss zappelte die Scheibe dann doch noch zum 5:5-Ausgleich im Brucker Tor. In der vierten Minute der Verlängerung traf Schildhabel aber verdienten 6:5-Endstand.