Aufstiegstraum wohl begraben: EV Fürstenfeldbruck unterliegt Burgau

Achtmal wurde Brucks Schlussmann überwunden (Symbolfoto). © Peter Weber

Der Traum des EV Fürstenfeldbruck vom Erreichen der Aufstiegsrunde zur Bayernliga erhielt am Freitagabend beim ESV Burgau einen Dämpfer.

Fürstenfeldbruck – In einem dramatischen Schlussdrittel konnte die Mannschaft von Trainer Roman Mucha zwar einen Dreitore-Rückstand wettmachen, aber am Ende reichte es nicht ganz. Mit 7:8 (4:3, 0:3, 3:2)-Toren verloren die Amperstädter die dritte Begegnung in der Zwischenrunde und fielen in der Tabelle weiter zurück.

Bereits im ersten Drittel deutete sich die torreiche Auseinandersetzung zwischen den beiden Mannschaften an. Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da liefen die Brucker bereits einem Rückstand hinterher. Noch hatte der EVF aber die passende Antwort parat. Benjamin Dawid gelang der 1:1-Ausgleich. Nach nicht einmal vier Minuten war Burgau allerdings mit einem Doppelschlag auf 3:1 davongezogen. Eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe der Burgauer Gastgeber brachte die Brucker wieder zurück ins Spiel. Kresimir Schildhabel und Benedikt Pfeil nutzten das Überzahlspiel zum 3:3-Ausgleich. Und es kam noch besser für die Kreisstädter. Lenny Guttenthaler sorgte drei Minuten vor dem ersten Kabinengang dafür, dass die Brucker mit einer 4:3-Führung zum Pausentee verschwinden konnten.

Im zweiten Drittel dreht Burgau das Spiel

Im Mittelabschnitt allerdings drehte der ESV Burgau mit drei Treffern die Partie vor den Augen der im Bus des EV Fürstenfeldbruck mitgereisten Brucker Stadträte Mirko Pötzsch, Alexa Zierl, Karin Geißler und Florian Weber sowie dem ehemaligen Brucker Stadtrat Walter Schwarz wieder zu seinen Gunsten. Im Schlussdrittel machte sich dann allerdings die lange Corona-Pause bei den Bruckern deutlich bemerkbar. Drei Wochen lang kein Spiel und nur Training mit der halben Mannschaft zeigten Wirkung. Die Gastgeber zogen 7:4 davon. Die Partie schien entschieden. Als Manuel Deml der 7:5-Anschlusstreffer zwölf Minuten vor dem Ende gelang, meinten die mitgereisten Brucker Anhänger: „Da geht noch was.“ Doch Burgau antwortet mit dem achten Treffer.

Dennoch mobilisierten die Kreisstädter ihre letzten Kräfte und bäumten sich gegen die drohende Niederlage auf. Vier Minuten vor Schluss traf Julian Behmer zum 8:6, und kurz bevor die beiden letzten Spielminuten eingeläutet wurden, verkürzte Pfeil auf 8:7. Bruck setzte alles auf eine Karte, nahm den Goalie vom Eis, aber der Ausgleich, der zu einer Verlängerung geführt hätte, gelang nicht mehr. Am Ende lieferten sich Brucks Benedikt Pfeil und ein Burgauer Spieler noch einen kleinen Fight. Die Folge war, dass beide Spieler eine Fünfminuten- und eine Spieldauerstrafe aufgebrummt bekamen. Beide Spieler sind folglich für das nächste Spiel automatisch gesperrt. (Dieter Metzler)