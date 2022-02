Ein Doppelspieltag steht an: Das entscheidende Wochenende für den EV Fürstenfeldbruck

Schon wieder heißt der Brucker Gegner Reichersbeuern. © Peter Weber

Für den EV Fürstenfeldbruck steht das entscheidende Wochenende in der Zwischenrunde der Eishockey-Landesliga an.

Fürstenfeldbruck - Bevor sie am Sonntag zum Derby nach Germering fahren, empfangen die Amperstädter am Freitag, 19.15 Uhr, den Tabellenzweiten SC Reichersbeuern. Nur wenn die Brucker beide Begegnungen gewinnen, haben sie noch eine Chance auf einen der beiden Spitzenplätze, um vielleicht doch noch das Playoff-Ticket zu lösen.

Danach stehen noch die Partien gegen Burgau und das verlegte Rückspiel gegen Germering auf dem Terminplan. Auch die müssten erfolgreich bestritten werden. „Da bräuchten wir schon noch einmal so eine erfolgreiche Serie wie im Dezember und Anfang Januar, als wir acht Begegnungen in Folge gewannen“, sagt EVF-Vize Manuel Vilgertshofer. Mit Kampf und über Emotionen sei der EVF aber auch in der Lage gegen beide Favoriten zu punkten.

Die Mannschaft glaubt an sich und erinnert sich an den 4:2-Vorrundensieg über Reichersbeuern. Und auch beim Hinspiel am hat der EVF mit 4:5 nur ganz knapp verloren. „Wenn wir am Freitagabend einen Sahnetag erwischen, ist es möglich“, sagt Vilgertshofer und verdrängt erst einmal die 1:5-Pleite beim Zwischenrunden-Hinspiel gegen Reichersbeuern. Rückblickend war Trainer Roman Mucha mit den beiden letzten Begegnungen mit der Offensive zufrieden (20 Tore), aber mit der Defensive weniger (15 Gegentore). Dementsprechend stand die Woche im Training in erste Linie die Defensivarbeit im Vordergrund. (Dieter Metzler)