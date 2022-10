EVF in Bayreuth: Corona-gebeutelte Brucker haben lange Auswärtsfahrt vor sich

Von: Dieter Metzler

Eine volle Bank werden die Brucker in Bayreuth nicht haben. © Peter Weber

Zum Landesliga-Saisonauftakt muss der EV Fürstenfeldbruck die 250 Kilometer lange Auswärtsfahrt zum EHC Bayreuth auf sich nehmen.

Fürstenfeldbruck – Mit sechs Auswärtsbegegnungen eröffnet der EV Fürstenfeldbruck die diesjährige Landesliga-Saison. Für das erste Spiel müssen die Brucker Kufencracks am Sonntag bei den EHC-Tigers im 250 Kilometer entfernten Bayreuth antreten. Spielbeginn im 4560 Zuschauer fassendenden Tigerkäfig ist 19 Uhr. Die Brucker werden mit dem Bus zu dem Auswärtsspiel fahren, Abfahrt am Eisstadion ist um 14.45 Uhr.

Der Grund, dass die Brucker erst im November ihr erstes Heimspiel bestreiten, ist allseits bekannt: Die Eisaufbereitung im Oktober stellt jedes Jahr aufgrund der teilweise noch hohen Plus-Grade ein großes Risiko dar. Laut EVF-Vize Manuel Vilgertshofer wird erst Ende Oktober mit der Eisaufbereitung im Brucker Stadion begonnen. „Der ohnehin enge Terminplan, 18 Begegnungen in zwölf Wochen, lässt uns so gut wie keine Ausweichmöglichkeiten“, so Vilgertshofer.

EVF mit vielen Corona-Kranken

Die beiden letzten Tests vor dem Saisonstart gegen die SE Freising und den EV Pfronten musste der EVF wegen zu vielen erkrankten Spielern absagen. „Die Mannschaft ist leider noch corona-gebeutelt“, sagt Vilgertshofer. Am Training in Buchloe am Montag-, und Dienstagabend nahmen gerade einmal zwölf Spieler teil. Am Freitagabend ging es nochmals zum Training in Bad Wörishofen aufs Eis. „Das Spiel in Bayreuth findet auf jeden Fall statt“, sagt Vilgertshofer. „Notfalls müssen unsere jungen Wilden aus der U20 den Kader auffüllen.“ In die Brucker Talente habe man volles Vertrauen, so der EVF-Vize. „Die können wir ohne Bedenken einsetzen.“

Mit dem 30-jährigen Michal Telesz haben sich die Brucker noch eine Verstärkung von den in die Bezirksliga abgestiegenen Wölfen aus Wörishofen an Land gezogen. Der tschechische Stürmer hat in der Vorbereitung als Gastspieler einen guten Eindruck hinterlassen, sodass der Verein nun auf der noch zweiten freien Kontingentstelle neben Landsmann Kresimir Schildhabel einen weiteren Ausländer im Team hat. (Dieter Metzler)