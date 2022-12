Brucker stellen Tabellenführer Haßfurt ein Bein: Der EVF rettet die Führung über die Zeit

Von: Dieter Metzler

Mit allen Mitteln verteidigte der EVF (In Schwarz) das eigene Tor. © Dieter Metzler

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet: Der EV Fürstenfeldbruck hat den erst einmal bezwungenen Spitzenreiter Haßfurt geschlagen.

Fürstenfeldbruck – So richtig geärgert hat der EV Fürstenfeldbruck den Tabellenführer ESC Haßfurt. Mit 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) setzte sich der EVF gegen den haushohen Favoriten durch. Es war erst die zweite Saisonniederlage des ESC. Einziger Wermutstropfen für die Brucker: Gerade einmal zahlende 44 Zuschauer sahen den Überraschungserfolg. Eine Klatsche verhindern, das war eigentlich das Ziel der Brucker am Sonntagabend. Und das klappte von Beginn an gut. Im torlosen ersten Drittel erwiesen sich die Kreisstädter gegen den Topfavoriten nicht nur als ebenbürtig, sondern sie hätten auch gut und gerne mit ein, zwei Toren in Führung gehen können.

Im Mittelabschnitt schmorte gerade von jeder Mannschaft jeweils ein Spieler auf der Strafbank, als Kresimir Schildhabel das 1:0 (27.) erzielte. Die Brucker gingen weiter das hohe Tempo mit und konnten die knappe Führung durch Andreas Killian auf 2:0 (37.) ausbauen. Stürmerkollege Benjamin Dawid hatte Killian mit einem Traumpass bedient. Das 3:0 fiel erneut durch Schildhabel, als die Brucker ein Überzahlspiel nutzen konnten. Diesmal glänzend vorbereitet von Michal Telesz und Mathias Jeske.

Doch wie schnell im Eishockey ein Spiel kippen kann, das bekamen die Brucker nach dem 1:3-Anschlusstreffer (51.) durch Jakub Sramek zu spüren. Der EVF verpasste es in der Folge eine seiner Chancen zum 4:1 zu nutzen. Stattdessen wurde es in den Schlussminuten noch einmal brenzlig. Ein Brucker saß auf der Strafbank, die Gäste nahmen ihren Torwart raus und mit doppelter Überzahl gelang ihnen auch noch das 3:2 (60.). Dabei blieb es. Brucks Keeper Valentin Mohr ließ keinen Puck mehr vorbei. Schon zuvor war er der sichere Rückhalt der Mannschaft und hielt die letzten Sekunden seinen Kasten sauber. Zu Recht wurde er anschließend zum „Man of the Match“ gewählt. (Dieter Metzler)