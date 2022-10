Der EVF Fürstenfeldbruck wartet weiter auf den ersten Sieg der Saison

Von: Dieter Metzler

EVF-Trainer Roman Mucha (2.v.l.), umgeben von seinen Spielern. © Dieter Metzler

Im zweiten Saisonspiel hat der EV Fürstenfeldbruck die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Dieses Mal war Dingolfing einen Tick zu stark.

Fürstenfeldbruck – Auch ein überragender Brucker Goalie, Dennis Berger, der am Freitagabend die Isarrats aus Dingolfing mit seinen Paraden zur Verzweiflung brachte, konnte letztendlich die zweite Niederlage der Kreisstädter nicht verhindern. Am Ende verlor der EV Fürstenfeldbruck seine zweite Landesliga-Begegnung vor 279 Zuschauern in Dingolfing mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)-Toren.

Nach den ersten 20 Minuten verschwanden die Gastgeber am Freitagabend dank eines weltmeisterlich haltenden Berger nur mit einer 1:0-Führung in die erste Drittelpause. Dabei nutzten die Isarrats ein Überzahlspiel. Paul Stadler saß auf der Strafbank und Dingolfings William Theberge traf. Doch auch die Brucker hatten vor allem in der Schlussphase des ersten Drittels Chancen für einen Treffer. So hätten Neuzugang Michal Telesz und Kresimir Schildhabel den Ausgleich erzielen können.

Wenig trainiert und trotzdem alles gegeben

Auch im torlosen Mittelabschnitt gab es Chancen für beide Mannschaften. Mathias Jeske und Frederik Hoffmann hatten den Ausgleich auf dem Schläger, und Dingolfing setzte einen Penalty am Brucker Tor vorbei. Jubel dann im Brucker Lager zu Beginn des Schlussdrittels, als nach einem Schuss von Hoffmann Jeske die vom Dingolfinger Goalie abprallende Hartgummischeibe zum 1:1-Ausgleich einschieben konnte. Die Isarrats erhöhten den Druck, Bruck stemmte sich dagegen und gab kämpferisch alles.

„Ich habe Hochachtung vor den Jungs, die diese Woche nur einmal trainieren konnten und alles geben“, lobte Abteilungsleiter Josef Fuchs die Mannschaft. Am Ende aber reichte es nicht ganz. Zehn Minuten vor dem Ende stocherte Jonas Penzkofer den Puck zum 2:1-Siegtreffer ins Brucker Tor. (Dieter Metzler)