Eishockey Landesliga: EV Fürstenfeldbruck spielt in Vilshofen

Von: Dieter Metzler

Die Brucker Spieler treffen im letzten Vorrundenspiel auf Vilshofen. (Archivfoto) © Dieter Metzler

Im letzten Vorrundenspiel am Freitagabend um 19.30 Uhr trifft der EV Fürstenfeldbruck auf den ESC Vilshofen.

Fürstenfeldbruck – Die Würfel sind gefallen für den EV Fürstenfeldbruck: Nachdem der ESV Waldkirchen mit einem 5:2-Sieg in Vilshofen seinen vierten Tabellenplatz verteidigen konnte, ist die Partie der Mannschaft von Trainer Roman Mucha fast bedeutungslos. Im letzten Vorrundenspiel heute um 19.30 Uhr reicht den Kreisstädtern selbst ein Sieg beim ESC Vilshofen nicht mehr, um in die Aufstiegsrunde einzuziehen.

Dennoch sollte das Mucha-Team den Kopf nicht hängen lassen, sondern auf jeden Fall versuchen zu punkten. Denn mit den Bruckern ziehen Vilshofen, Moosburg, Bayreuth, Selb und Ottobrunn in die Abstiegsrunde ein. Die Punkte aus den Vorrundenspielen gegen diese Mannschaften nimmt man mit. Dazu gesellen sich noch die fünf Teams aus Pfronten, Bad Aibling, Lechbruck, Schliersee/Miesbach und Forst.

Die Playdowns beginnen Anfang Januar mit Hin- und Rückrunde. Die Termine werden am 2. Januar bei der Online-Tagung mit dem Spielleiter festgelegt. Erster Spieltag ist gleich der 6. Januar. Beendet ist die Abstiegsrunde am 24. Februar. Danach spielen lediglich noch die beiden Tabellenletzten den einzigen Absteiger aus.

„Unser Saisonziel war der vierte Platz, den haben wir knapp verfehlt“, sagte EVF-Vize Manuel Vilgertshofer ein wenig enttäuscht. Letztlich hat sich die Mannschaft im Saisonverlauf aber enorm gesteigert, nachdem sie die fehlenden Eiszeiten gegenüber der Konkurrenz aufgeholt hatte. Gleichwohl ist Vilgertshofer überzeugt, dass die Brucker mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. „Unser Ziel ist in der Playdown-Runde Platz eins oder zwei zu schaffen“, so Vilgertshofer. „Gerade in den letzten Spielen hat die Mannschaft gezeigt, dass sie dazu das Zeug hat.“