Vermeidbare 3:4-Pleite in Ulm: EV Moosburg fehlt das Glück

Eishockey - Verzahnungsrunde

von Bastian Amann schließen

Weil er sonst nur noch zwölf Feldspieler zur Verfügung gehabt hätte, nahm EVM-Coach Bernie Englbrecht am Freitag auch die drei U 20-Akteure Benedikt Triebswetter, Pascal Eder und Daniel Loidl mit nach Ulm. Und die machten bei ihren Kurzeinsätzen ebenso einen guten Job wie der Rest der Rumpftruppe – so gut, dass es fast zu Punkten gereicht hätte. Doch am Ende mussten sich die Moosburger den Devils unglücklich mit 3:4 geschlagen geben.

Neu-Ulm/Moosburg – 1:9 hatten die Grün-Gelben das Hinspiel gegen die Ulmer verloren. Und da waren die Personalsorgen noch nicht so ausgeprägt gewesen. Daher musste man am Freitag eine weitere Klatsche befürchten. Doch der EVM gab 60 Minuten lang einen ebenbürtigen Gegner ab. Englbrecht: „Ulm hat einfach nur seine Chancen besser genutzt. Das war der einzige Unterschied.“

Schon nach dem ersten Abschnitt, in dem Vincenz Maier erst 40 Sekunden vor der Sirene der 1:2-Anschluss gelungen war, hätten die Gäste genauso gut in Führung liegen können. Kurz nach Wiederbeginn fiel dann der verdiente Ausgleich: Lars Eigner netzte ein (25.). Daraufhin erspielte sich Moosburg noch weitere gute Möglichkeiten, es blieb jedoch beim 2:2.

Im Schlussdrittel setzte sich dann aber die Routine der Hausherren durch. Ein Doppelschlag in der 50. und 53. Minute minimierte die Chancen des EVM, Punkte aus Neu-Ulm mitzunehmen. Doch man gab bis zum Schluss nicht auf: Im Powerplay verkürzte Armin Rotzinger bei Spielzeit 59:34 auf 3:4, und vier Sekunden vor dem Ende hatte Basti Krämmer aus kurzer Distanz den Ausgleich auf dem Schläger – er verzog allerdings knapp.

Ulm/Neu-Ulm – EV Moosburg 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Tore: 1:0 (3:22) Schirrmacher (Döring, Ceslik), 2:0 (16:34) Brückner, 2:1 (19:20) Maier (Regan, Killermann), 2:2 (24:48) Eigner (Gilg, Regan), 3:2 (49:15) Dörner (Synek, Tenschert), 4:2 (53:04) Dörner (Stempfel, Koberger), 4:3 (59:34) Rotzinger (Steiger, Krämmer).

Strafminuten: 10/16.

Zuschauer: 380.

Rubriklistenbild: © Hölzl