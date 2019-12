4:7 – Angeschlagener EV Moosburg hält in Haßfurt lange mit

Spektakulärer Save: Moosburgs Goalie Linus Messerer entschärft in dieser Szene mit seinem Schläger gerade noch den Schuss eines Haßfurter Angreifers. Am Ende reichte das aber auch nicht, um die 4:7-Niederlage noch zu verhindern.

Eishockey - Landesliga

von Bastian Amann

Obwohl personell stark gehandicapt, lieferte der EV Moosburg am Freitagabend Spitzenreiter ESC Haßfurt einen heißen Fight.

Moosburg – Im zweiten Drittel lagen die Gäste sogar mit 4:2 vorn, mussten sich letztlich – auch, weil die Kraft ausging – den Hawks jedoch mit 4:7 geschlagen geben.

Miloslav Horava, Markus Gröger, Armin Rotzinger, Jakob Killermann, Max Retzer und Tobias Stuckenberger – das waren nicht etwa die erfolgreichsten Moosburger Punktesammler der Partie, sondern die Spieler, auf die Coach Bernie Englbrecht mehr oder weniger kurzfristig (meist aus beruflichen Gründen) verzichten musste. Um zumindest elf Feldspieler zusammenzubringen, nahm er U20-Stürmer Daniel Loidl mit nach Unterfranken.

EV Moosburg legt einen Blitzstart hin

Aber die Grün-Gelben schienen sich über diese personellen Schwierigkeiten auf dem Eis keine Gedanken zu machen: Bereits nach 38 Sekunden netzte Alexander Asen, der Topscorer Miloslav Horava in Reihe eins vertrat, zum 1:0 ein. Die Haßfurter taten sich schwer, ins Spiel zu kommen, konnten nach 17 Minuten aber ausgleichen – was wiederum Nolan Regan wenig interessierte: 2:1 (20.).

Wer nach dem abermaligen Ausgleichstreffer des Tabellenführers in der 28. Minute dachte, nun würden die elf tapferen Moosburger überrannt, der war völlig auf dem falschen Dampfer: Peter Abstreiter lenkte zunächst einen Schuss von Vincenz Maier in die Maschen (35.), und Christian Seidlmayer erhöhte nach einem erfolgreichen Gegenstoß sogar auf 4:2 (37.). Dass Abstreiter dazwischen mit einem Penalty gescheitert war (36.), fiel somit kaum ins Gewicht. Doch noch im zweiten Abschnitt bäumten sich die Hausherren auf, kamen mit einem Doppelschlag in den letzten beiden Minuten zum 4:4. „Schade, das waren zwei Stellungsfehler, die wir uns wirklich hätten sparen können“, sagte EVM-Coach Bernie Englbrecht.

Moosburg kann das Remis nicht verteidigen

Seinen Mannen fehlte in den letzten 20 Minuten dann doch die Kraft, um das Remis zu verteidigen. Die Hawks zogen in der 48. und 53. Minute auf 6:4 davon. Der siebte Treffer fiel, als Englbrecht alles riskierte und Goalie Linus Messerer durch eine sechsten Feldspieler ersetzt hatte.

Ein Lob gab’s von Haßfurts Trainer Volker Hartmann: „Respekt vor Moosburg. Die kommen da mit elf Feldspielern und haben es uns das ganze Spiel über wirklich sehr schwer gemacht.“

ESC Haßfurt – EV Moosburg 7:4 (1:2, 3:2, 3:0)

Tore: 0:1 (0:38) Asen (Abstreiter, Hanöffner), 1:1 (17:32) Kratschmer (Stach, Dietrich), 1:2 (19:04) Regan, 2:2 (27:02) Hora, 2:3 (34:13) Abstreiter (Maier), 2:4 (36:19) Seidlmayer (Regan, Möhle), 3:4 (38:11) Babkovic (Franek), 4:4 (39:21) Breyer (Franek, Hora), 5:4 (47:57) Franek (Hora, Babkovic), 6:4 (52:20) Zürcher (5-4; Franek, Babkovic), 7:4 (58:18) Kohl (EN; Masel, Hornak).

Strafminuten: ESC 0, EVM 4.

Zuschauer: 410.

