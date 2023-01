Alles eine Frage der Einstellung: EV Moosburg gastiert in Lechbruck

Eishockey

Die Eishackler des EV Moosburg wollen in Lechbruck den nächsten Abstiegsrunden-Dreier nachlegen. Dafür muss allerdings die Einstellung stimmen.

Moosburg – Nach zuletzt vier Heimspielen am Stück muss der EV Moosburg am Freitag um 19.30 Uhr auswärts beim ERC Lechbruck ran. Die Ziele sind klar formuliert: Ein Dreier soll her – und vor allem eine Leistungssteigerung.

Durch den 2:1-Sieg am vergangenen Freitag gegen die SG TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b sind die Grün-Gelben erfolgreich in die Landesliga-Abstiegsrunde gestartet. Allerdings nicht so souverän, wie sich das die Verantwortlichen gewünscht hätten. „Wie schon zuletzt gegen Selb haben wir nicht gut gespielt“, sagt EVM-Trainer Benoit Doucet. „Mir ist das ein Rätsel. Jedes Mal, wenn wir gegen einen schwächeren Gegner spielen, agieren wir wie im Freundschaftsspiel. Jeder Spieler probiert immer, ein bisschen zu viel zu machen, aber hört dabei auf zu laufen. So sind wir nie in Bewegung.“ Dazu kämen viele Fehlpässe. Und weiter: „Wir sind eine ganz andere Mannschaft, wenn wir gegen stärkere Gegner spielen müssen. Diese Einstellung muss sich schleunigst ändern.“

So lief das Spiel gegen die SG Schliersee/Miesbach 1b

Am vergangenen Freitag hatten die Dreirosenstädter lange Zeit einen 1:0-Vorsprung verteidigt, ehe im dritten Abschnitt auch der gute Torwart Thomas Mende machtlos war und der 1:1-Ausgleich fiel. Die Gäste der SG Schliersee/Miesbach 1b waren anschließend dem zweiten Treffer näher als die Moosburger, doch Lukas Majercik sorgte 90 Sekunden vor dem Ende für den Lucky Punch von der blauen Linie. „Mit nur einem Gegentor kann ich ganz zufrieden sein. Die Jungs haben aber zum Ende hin auch gut verteidigt und nicht mehr viel zugelassen“, gab Goalie Mende nach dem Match zu Protokoll. „Aus meiner Sicht hätte das auch anders ausgehen können. Aber das Wichtige, das, was zählt, sind die drei Punkte.“

Zwölf Punkte in der Abstiegsrunde sind Pflicht

EVM-Sportleiter Hans Eder glaubt, dass das Team mindestens zwölf Punkte in der Abstiegsrunde holen muss, um „safe“ zu sein. Drei sind bereits auf der Habenseite – in Lechbruck sollen drei weitere folgen. Für die Gastgeber ist die Partie im Lechparkstadion der erste Auftritt in der Abstiegsrunde. Die Flößer stehen derzeit mit elf Punkten auf Rang neun der Tabelle und wollen möglichst schnell ein Polster zu Platz zehn aufbauen. Dazu hat sich der ERC im Dezember nochmals verstärkt, holte Marcus Köpf aus Schongau zurück und verpflichtete für die Abwehr Johannes Albl aus Pfronten.

Auch der EVM hat mit Mario Strobel und Majercik zwei Neuzugänge. Strobel fällt wegen einer Schulterverletzung aber wohl bis Saisonende aus – er musste operiert werden. Neues gibt es auch in Sachen Terminierung: Das für den 20. Januar um 19.30 Uhr angesetzte Heimspiel der Moosburger gegen den EHC Bad Aibling wurde auf 26. Februar (17.15 Uhr) verlegt.

Josef Fuchs

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.