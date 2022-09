Kanada-Power für den EV Moosburg

Eishockey

Eishockey-Landesligist EV Moosburg hat mit Cedrick Chagnon und Jeremy Laframboise zwei Kanadier verpflichtet. Die haben beim Trainer schon Pluspunkte gesammelt.

Moosburg – Der EV Moosburg hat am Mittwoch zwei Neuzugänge präsentiert: Die jungen Kanadier Cedrick Chagnon und Jeremy Laframboise werden in der Saison 2022/23 die Kontingentstellen beim Eishockey-Landesligisten besetzen. „Ich wollte Spieler, die nicht für ihr eigenes Punktekonto spielen, sondern sich auch in den Dienst der Mannschaft stellen. Am Dienstag waren Jeremy und Cedrick trotz Jetlag im Training dabei – und ich habe bei beiden Sachen gesehen, die mir als Trainer sehr gefallen“, betont EVM-Coach Benoit Doucet.

Spielzeiten in Frankreich und Schweden

Cedrick Chagnon stammt aus Napierville (Quebec) und war im Juniorenalter in der Canadian Hockey League aktiv. In der Spielzeit 2019/20 wechselte er zu Morzine-Avoriaz in die vierte französische Liga. 2021/22 trug er das Trikot von Trelleborgs IF in der schwedischen vierten Liga. Das große Vorbild des Außenstürmers ist Jonathan Drouin von den Montreal Canadians. Der 23-Jährige spielt nebenbei gerne Fußball. Er wurde aber als jüngster von drei Brüdern vom Vater bereits mit drei Jahren auf Schlittschuhe gestellt und mit dem Eishockey-Sport in Kontakt gebracht.

Die beiden schauen nicht nur auf ihr Punktekonto

Ähnlich verhält es sich bei Jeremy Laframboise, der mit fünf Jahren in Sainte-Catherine (Quebec) seine Leidenschaft fürs Eishockey entdeckte. Der 22-jährige Center, dessen Vorbild Jonathan Toews von den Chicago Blackhawks ist, spielte in der Jugend in der Canadian Hockey League, wo er 2015/16 am College Charles-Lemoyne Riverains schon ein Jahr Mitspieler von Cedrick war. In der vergangenen Eiszeit lief Laframboise für Roanne in der vierten französischen Liga auf. Die beiden Kanadier haben einen gemeinsamen Freund, der bereits in Deutschland aktiv war und ihnen zum Engagement in Moosburg geraten hat.

Jeremy und Cedrick freuen sich sehr, beim EVM zu sein, hatten einen guten ersten Eindruck vom Team und wollen helfen, in der neuen Saison Partien zu gewinnen. Die beiden Kontingentspieler wohnen in Moosburg und arbeiten unter der Woche bei Sponsoren der Grün-Gelben. Chagnon trägt beim EVM das Trikot mit der Nummer 19, und Laframboise wird mit der 15 auflaufen.

Josef Fuchs

