Moosburger Totalausfall beim Tabellenletzten

Er hatte einen schweren Stand: Moosburgs Goalie Johannes Probst – hier eine Szene vom Spiel gegen Pfronten – ging noch im ersten Drittel entnervt vom Eis. © Hölzl

Eine desolate Leistung hat der EV Moosburg in der Landesliga-Abstiegsrunde beim SC Forst gezeigt. Die Dreirosenstädter gingen mit 1:5 unter.

Moosburg – Landesligist EV Moosburg war bei der 1:5-Niederlage beim bisherigen Abstiegsrunden-Schlusslicht SC Forst praktisch chancenlos. Die komplette Mannschaft präsentierte sich in einem desaströsen Zustand und könnte in der Form vom Freitag tatsächlich noch in den Abstiegsstrudel rutschen. Für Forst war es der zweite Sieg in Folge und das fünfte Match hintereinander, in dem gepunktet wurde. Lohn dafür war das zwischenzeitliche Vorrücken auf den vorletzten Tabellenplatz.

„Nature Boyz“ nehmen EVM-Angebote dankend an

Während die „Nature Boyz“ den Ernst der Lage erkannt haben, scheint der EVM ein Problem mit der Einstellung zu haben. Unter der Woche habe man noch gut trainiert, am Freitag sei der Auftritt in der Peißenberger Eishalle bodenlos gewesen. „So schlecht habe ich mein Team in diesem Jahr noch nicht gesehen“, schimpfte Trainer Benoit Doucet. Das habe für alle Mannschaftsteile gegolten.

Der ohnehin auf einer Erfolgswelle reitende SC Forst nutzte das clever aus. Bereits kurz nach Spielbeginn klingelte es zum ersten Mal im von Johannes Probst gehüteten EVM-Kasten. Julian Kraus kam zwei Meter vor dem Tor völlig frei an die Scheibe und traf zum 1:0 (4.). Der zweite SCF-Treffer von Andreas Krönauer (15.) fiel aus unmöglichem Winkel und entnervte Probst, der vom Eis ging und Thomas Mende Platz machte. Der hatte auch nicht seinen besten Tag und kassierte im zweiten Drittel – oft auf sich allein gestellt – drei Gegentore durch Bastian Grundner (24.), Markus Wohlgemuth (28.) sowie Marco Mooslechner (40.).

Max Retzer sorgt für den Ehrentreffer

„Es ist aber auch schwer für den Torwart, wenn wir zwei Meter neben dem Tor in der Abwehr den Puck verlieren“, wollte Trainer Doucet seine Goalies nicht als Hauptschuldige ausmachen. Vielmehr sei die komplette Verteidigung über 60 Minuten völlig verunsichert zu Werke gegangen. Scheibenverluste und ungenaues Aufbauspiel waren die Folge. Nach vorne waren trotzdem Chancen für die Gäste da. Doch die Stürmer zielten laut Coach meist zu zentral oder daneben und lieferten in Überzahl einen Offenbarungseid. Von der ersten Sturmreihe sei kaum etwas zu sehen gewesen, fand Doucet. Im Schlussdrittel erzielte dann der, in den Augen des Trainers, engagierteste Moosburger, Max Retzer, den Ehrentreffer für die Gäste (59.).

Josef Fuchs

Spielstatistik

SC Forst – EV Moosburg 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Tore: 1:0 (03:06) Kraus (A. Krönauer), 2:0 (14:01) A. Krönauer, 3:0 (23:43) Grundner (A. Krönauer, Kraus), 4:0 (27:36) Wohlgemuth (Fend, Grundner), 5:0 (39:52) Mooslechner (Rohrbach), 5:1 (58:25) Retzer (Groß, Maier).

Strafminuten: 12/6.

Zuschauer: 83.

